 

Ученые смогли с помощью микроскопа уловить движение света

08.06.2020, 11:53, Разное

Учёные из Израиля смогли с помощью сверхбыстрого электронного микроскопа уловить движение света. Они использовали специальные наноскопические кристаллы, через которые пропускали фотоны и нейтроны света.
Аналогичные исследования проводятся не впервые, но во всех предыдущих случаях исследователи наблюдали только за атомами или изучали поведение квантовых точек. В этот раз учёные решили посмотреть на картину в целом и для этого через наноскопические материалы пропустили обычный свет, тем самым запечатлев, как фотоны и нейтроны проходят через наноматериал на самой его границе. Таким образом им удалось рассмотреть движение света в квантовом пространстве.

Подобное открытие существенно продвигает науку, ведь все предыдущие заключения основывались исключительно на теоретических данных и компьютерных симуляциях. Эксперты отметили, что полученные данные позволят существенно усовершенствовать вычисления в квантовых компьютерах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Мнение: Письмо: “Мужчине важно находиться в мужском эгрегоре”

25.04 / Жителя Ленобласти подозревают в совращении 9-летней дочери

11.05 / Мнение: Зачем в Москве огородили парки

16.04 / Анастасия Шубская показала три новых образа после уроков визажиста Ирины Митрошкиной

05.05 / Эксперт: США закупают в постсоветских странах боеприпасы для испытаний своей техники

11.04 / А теперь дискотека

06.05 / Информация о пробиотиках в интернете редко бывает корректной. Рассказываем почему

23.05 / Хроника коронавируса 22 мая

21.05 / В ЛНА предоставили доказательства турецкой интервенции в Ливию

09.04 / Владимиру Кузьмину предлагали за пост министра культуры Казахстана новых жен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска