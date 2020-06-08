Ученые смогли с помощью микроскопа уловить движение света

08.06.2020, 11:53, Разное

Учёные из Израиля смогли с помощью сверхбыстрого электронного микроскопа уловить движение света. Они использовали специальные наноскопические кристаллы, через которые пропускали фотоны и нейтроны света.

Аналогичные исследования проводятся не впервые, но во всех предыдущих случаях исследователи наблюдали только за атомами или изучали поведение квантовых точек. В этот раз учёные решили посмотреть на картину в целом и для этого через наноскопические материалы пропустили обычный свет, тем самым запечатлев, как фотоны и нейтроны проходят через наноматериал на самой его границе. Таким образом им удалось рассмотреть движение света в квантовом пространстве.

Подобное открытие существенно продвигает науку, ведь все предыдущие заключения основывались исключительно на теоретических данных и компьютерных симуляциях. Эксперты отметили, что полученные данные позволят существенно усовершенствовать вычисления в квантовых компьютерах.