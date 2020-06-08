“Свет мой зеркальце, скажи”: Заворотнюк планирует скорую поездку к морю

08.06.2020, 11:53, Разное

Отечественная модель и инста-блогер Анна Заворотнюк, являющаяся дочерью актрисы Анастасии Заворотнюк, разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о своих планах на поездку к морю. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы фолловеров.

В своем микроблоге дочь известной артистки выложила видеоролик, в котором она стоит перед зеркалом в нарядном голубом платье. Видео красавица сопроводила импровизированным “общением” с предметом гардероба, начинающимся известной цитатой сказки А.С. Пушкина: “Свет мой, зеркальце, скажи, когда же все это кончится?”. Модель предположила, что после окончания пандемии люди на Земле будут относиться к жизни по другому: беречь друг друга, себя и окружающую природу, а также любить свою жизнь – самый большой подарок природы. После озвученных откровений Анна Заворотнюк обратилась к фолловерам с вопросом: когда, по их мнению, можно будет отправиться в путешествие к морю?

Мнения посетителей аккаунта несколько разделились. Так, часть из них предалаись пессимизму, и предположила, что особых изменений в отношениях людей не предвидится, поскольку “человек на меняется”. Другие же, напротив, выразили уверенность в позитивных изменениях: “Все будет не только хорошо, но и отлично!”. Отдельный контингент составили поклонники, которых больше интересовала судьба матери молодой инста-блогера. Они пожелали Анастасии Заворотнюк здоровья и скорейшего выздоровления, а также выразили надежду что, состояние здоровья матери позволит дочери взять её с собой на курорт.