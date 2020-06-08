Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

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08.06.2020, 11:48, Новости дня

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в российской столице, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.

«Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное», – сказал он ТАСС.

За последние два года это шестая госпитализация Джигарханяна. Последний раз он был доставлен в больницу в 2018 году.

84-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца». Народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении. 



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