Умер заразившийся коронавирусом настоятель храма в Москве

08.06.2020, 11:48, Новости дня

Настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

«8 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев», – сообщила рабочая группа в Telegram.

Ранее сообщалось, что главный раввин РФ Берл Лазар, который заявлял, что коронавирус стал наказанием за разобщенность, заразился инфекцией.

В конце мая председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, госпитализированный с коронавирусом, выписался из больницы.