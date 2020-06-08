Умер заразившийся коронавирусом настоятель храма в Москве

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08.06.2020, 11:48, Новости дня

Настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

«8 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев», – сообщила рабочая группа в Telegram.

Ранее сообщалось, что главный раввин РФ Берл Лазар, который заявлял, что коронавирус стал наказанием за разобщенность, заразился инфекцией. 

В конце мая председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, госпитализированный с коронавирусом, выписался из больницы.



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