 

МИД КНР отверг обвинения в попытках воспрепятствовать разработке вакцины в США

08.06.2020, 11:48, Новости дня

Китайские власти считают бездоказательными утверждения отдельных американских политиков о том, что КНР якобы стремится воспрепятствовать разработке вакцины от коронавируса в США, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Мы бы хотели увидеть доказательства, подтверждающие, что КНР действительно намерена воспрепятствовать созданию вакцины от коронавируса в западных странах. Напомню, что американская сторона уже много раз выступала с заявлениями, очерняющими репутацию Китая», – передает ТАСС слова официального представителя МИД Китая.

По словам дипломата, разработка вакцины – международной вопрос, касающийся абсолютно всех, а не только КНР и США. Хуа Чуньин добавила, что государство, сумевшее первым создать вакцину, должно будет поделиться своими успехами со всеми прочими странами.

«Надеемся, что США будут действовать так же, как и Китай, и если Вашингтону удастся создать вакцину первым, то он ей поделится на безвозмездной основе», – подытожила дипломат.

Напомним, ранее в понедельник американский сенатор Рик Скотт заявил, что Китай пытается саботировать работу по созданию вакцины от коронавируса на Западе.



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