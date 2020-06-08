Мнение: Мужчины до и после (Наполеона)

08.06.2020, 11:42, Разное

Они родились и взрослели при Екатерине Великой, воевали при Павле и Александре, а самые знаменитые их портреты, из Военной галереи Зимнего дворца, были созданы уже при Николае I. Давайте сравним юношей из эпохи напудренных париков с их же портретами спустя годы (сколько килограммов прибавили?)

1) Петр Волконский. Худ. Доменико Босси (1802) и Джордж Доу (1820-30е, Военная галерея Эрмитажа

2) Дмитрий Голицын. Худ. Д. Гамильтон (1791) и опять Доу

3) Николай Репнин-Волконский. Худ. В. Боровиковский (1806) и угадайте чей.

Интересно, насколько ранние живописцы делали "гладкие" портреты юношей, но все равно им удалось запечатлеть те черты характера, которе Доу уже увидит сильно заострившимися.