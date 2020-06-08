 

Зачислить Флойда в небесную сотню – украинский депутат поздравил США с началом «революцией достоинства»

08.06.2020, 11:42, Новости дня

Украинский депутат Илья Кива в своём Telegram-канале предложил властям страны объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда. Как передаёт «Корреспондент», Кива также обратился к митрополиту Епифанию с предложением канонизировать убитого афроамериканца, а также включить его в список героев небесной сотни как человека, который начал «революцию достоинства» в США.


Reuters

Украинский депутат Илья Кива предложил объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США. Как передаёт «Корреспондент», об этом Кива написал в своём Telegram-канале.

«В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда», — написал Кива.

Также Кива обратился к митрополиту Епифанию с предложением «канонизировать невинно убиенного Флойда» и назначить день его почитания в церкви.

Кроме того, депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере $10 миллионов семье погибшего афроамериканца.

«Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки небесной сотни, как человека, который начал «революцию достоинства» в США», — добавил депутат. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Роскосмос попросил в 2,5 раз больше денег на создание «Ангары»

06.06 / В Миннеаполисе полиции запретили использовать удушающие приемы

26.05 / Помпео подтвердил поддержку курса Грузии на евроатлантическую интеграцию

04.06 / В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2»

01.05 / РПЦ объяснила демонтаж мозаики с Путиным из главного храма армии

20.05 / Путин похвалил Татарстан за борьбу с коронавирусом

13.04 / В ГСЧС назвали фейком информацию об угрозе хранилищам ядерных отходов из-за пожара в Чернобыле

20.05 / Вишня – черемухе: в Москве нарушилась “эстафета цветения” растений

27.05 / Новое устройство позволит получать электричество из тени

04.04 / ЛДПР предложила убрать из рекламы на телевидении деликатесы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска