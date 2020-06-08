Зачислить Флойда в небесную сотню – украинский депутат поздравил США с началом «революцией достоинства»

08.06.2020, 11:42, Новости дня

Украинский депутат Илья Кива в своём Telegram-канале предложил властям страны объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда. Как передаёт «Корреспондент», Кива также обратился к митрополиту Епифанию с предложением канонизировать убитого афроамериканца, а также включить его в список героев небесной сотни как человека, который начал «революцию достоинства» в США.



Reuters

Украинский депутат Илья Кива предложил объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США. Как передаёт «Корреспондент», об этом Кива написал в своём Telegram-канале.

«В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда», — написал Кива.

Также Кива обратился к митрополиту Епифанию с предложением «канонизировать невинно убиенного Флойда» и назначить день его почитания в церкви.

Кроме того, депутат требует, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил материальную помощь в размере $10 миллионов семье погибшего афроамериканца.

«Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки небесной сотни, как человека, который начал «революцию достоинства» в США», — добавил депутат.