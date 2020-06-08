Садовый и Козицкий попросили Кабмин разрешить ослабить карантин во Львовской области

08.06.2020, 11:40, Новости дня

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что вместе с главой Львовской областной государственной администрации Максимом Козицким обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой разрешить ослабить карантинные ограничения во Львове и Львовской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем прошло в выходные.

“Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок”, – отметил Садовый.

По его словам, во Львов из области ежедневно приезжает около 150 тыс. человек, которые уже третий месяц вынуждены искать альтернативные способы попасть в город.

“Также я считаю, что мы можем восстановить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье. Надеюсь, Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены”, – добавил львовский мэр.

На вихідних мали спільну нараду з Прем‘єр-міністром. Разом з Максим Козицький переконували голову Уряду дати дозвіл… Posted by Андрій Садовий on Esmaspäev, 8. juuni 2020

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок. Львовская область к этому этапу пока не переходила.

В Украине по состоянию на 8 июня общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, из них 797 человек умерли, 12 195 – выздоровели. Во Львовской области 2162 заболевших, 71 умерший.