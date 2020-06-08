 

Мэрия Миннеаполиса заявила о намерении распустить городскую полицию

08.06.2020, 11:40, Новости дня

Мэрия Миннеаполиса (Миннесота, США) на фоне массовых протестов из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда заявила о намерении расформировать городской департамент полиции. Как пишет The New York Times, об этом на митинге 7 июня объявили девять представителей городского совета.

Представители мэрии заявили, что департамент будет распущен, так как в нынешнем виде не может быть реформирован. Как именно будет выглядеть полиция города после реформы, власти не знают: план изменений пока не разработан. Муниципалитет обещает привлечь представителей общественности к его разработке.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). 

Его гибель спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / «Вектор» раскрыл дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

14.04 / Хоккеист Лехтеря сменит СКА на “Спартак”

28.04 / Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

14.05 / Китай выразил протест США из-за обвинений в попытке кражи данных по коронавирусу

12.04 / Флагман Huawei Mate 40 получит широкоугольную камеру без искажений

31.03 / Жителей Петербурга предупредили о закрытии ряда станций метро

27.05 / Прокуратура выявила нарушения в больнице “РЖД-Медицина”

06.06 / Поддержку русского языка за рубежом назвали важной задачей государства

09.05 / Guardian – назначение племянницы Пиночета министром по делам женщин возмутило чилийских феминисток

15.04 / Артур Бетербиев: в качестве соперников мне интересны Канело и Бивол

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска