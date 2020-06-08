За пять дней работы системы видеофиксации в Украине зарегистрировано более 200 тыс. нарушений ПДД – полиция

08.06.2020, 11:40, Новости дня

К 6 июня, за пять дней работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в Киеве и Киевской области было зафиксировано более 200 тыс. нарушений. Об этом “Радіо Свобода” сообщили в Департаменте патрульной полиции.

В полиции отмечают, что с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается.

“Если сравнить с периодом тестирования системы, то в некоторые дни количество нарушений достигало 100 тысяч. Если говорить о первом дне работы системы [видеофиксации], то это было 57 тыс., дальше – меньше”, – отметил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области (20 – в столице, 25 – в области). Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их. Замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.