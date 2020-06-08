 

Мнение: Почему СОБР не ликвидировал «московского стрелка»?

08.06.2020, 11:18, Разное

В Москве стреляли. Стрельбу открыл 50-летний безработный Дмитрий Павлов, когда-то работавший директор металлургического завода «Серп и Молот», потом замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы.

Павлов, явно, был сильно пьян, когда начал стрелять из окна своей квартиры в доме №5 на улице Строителей.

К месту стрельбы прибыл СОБР. При штурме квартиры стрелок открыл огонь по бойцам СОБРа. Один из силовиков получил ранение. Ответным огнем Павлов был обезврежен и захвачен. Раненным, но живым. И он предстанет перед судом…

Почему СОБР не ликвидировал Павлова? Хотя для этого были все основания. Но бойцы СОБРа сработали очень профессионально, молодцы, чего уж там.

А дело, думаю, в том, что преступление Павлова было очевидным. В отличие от ликвидации «похитителя обоев» в Екатеринбурге. Где убийство   27-летнего парня больше похоже на ликвидацию нежелательного свидетеля, а не на попытку захватить человека, подозреваемого в совершении преступления….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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