В Общественной палате рассказали о важности соцработников для россиян

08.06.2020, 11:16, Новости дня

«Коронавирус показал, что адресная забота о людях требует профессионального человеческого подхода, который не заменят цифровые машины», – сообщила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП РФ по социальной политике Наталья Починок, говоря о значении Дня социального работника, который отмечается в РФ 8 июня.

«Социальные работники, как и врачи, были и остаются на передовой борьбы с COVID-19 и поддержания социального жизнеобеспечения миллионов россиян. Кстати, волонтеры проекта #Мывместе тоже отчасти выполняют задачи соцработников», – сказала председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, взаимодействию с профсоюзами и социально-трудовым отношениям Наталья Починок.

По ее словам, в РФ около миллиона человек являются либо социальными работами, либо работают в сфере социальной поддержки населения, к которым относятся благотворительные фонды, НКО и социальное предпринимательство.

«Сегодня профессиональный праздник также у тех, кто учит, и у тех, кто учится на социальных работников – это порядка 20 тысяч студентов», – добавила собеседница. Она также отметила важность закрепления мер адресной поддержки в Конституции.

«Такие меры говорят о том, что помимо всеобщей заботы о гражданах, своевременной ежегодной индексации пенсий и социальных выплат, также предусматривается дополнительная поддержка от государства для тех, кто особо в этом нуждается», – подчеркнула эксперт.

«Но коронавирус показал, что адресная забота о людях требует профессионального человеческого подхода, который не заменят цифровые машины. Поэтому надо принимать решение по увеличению бюджетных мест в вузах и колледжах по направлению «социальная работа», – заключила Починок.

Напомним, 8 июня в РФ отмечают День социального работника. Система социального обслуживания насчитывает более семи тысяч учреждений по оказанию соцуслуг. В ней трудятся более полумиллиона сотрудников – социальных работников, специалистов по социальной работе, педагогических и медицинских работников, руководителей организаций социального обслуживания. Главным в их работе является создание благоприятных и комфортных условий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – пожилых, инвалидов, детей-сирот.