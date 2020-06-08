Первый канал опроверг замену титров «Брата – 2» на кадры протестов в США

08.06.2020, 11:16, Новости дня

Первый канал не менял финальные титры в показанном в воскресенье фильме «Брат – 2», кадры из США под композицию «Последнее письмо» группы «Наутилус Помпилиус» были продемонстрированы уже в новостной программе «Время», заявили в пресс-службе телеканала.

Первый канал вечером 7 июня показал фильм «Брат – 2» Алексея Балабанова. Позже в СМИ появились сообщения о том, что финальные титры фильма, на которых звучит песня «Последнее письмо» группы «Наутилуса Помпилиус» (с рефреном «Гудбай, Америка»), якобы заменили на кадры протестов в США. Эти кадры послужили началом новостного сюжета на эту тему и, соответственно, программы «Время».

Пресс-служба Первого канала опровергла эти сообщения.

«Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с «Братом – 2» и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины – Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», – говорится в заявлении канала, передает ТАСС.

Там добавили, что «ровно в 21.00 началась программа «Время», первый сюжет которой вышел под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка» («Последнее письмо»)», – пояснили в пресс-службе.

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