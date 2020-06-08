США официально вызывают принца Эндрю в суд по скандальному делу Джеффри Эпштейна

08.06.2020, 11:12, Разное

С момента как сын Елизаветы II оказался неофициально втянут в судебное разбирательство по делу Джеффри Эпштейна прошел почти год. Казалось, что все улеглось и от принца наконец отстали, но нет, выдыхать королевскому офису еще рано.

Сегодня Министерство юстиции США отправило Великобритании официальный запрос, чтобы власти страны предоставили им возможность опросить принца Эндрю. Если точнее, то Америка обратилась к договору о взаимной правовой помощи, соглашению, подписанному двумя странами с целью сбора и обмена информацией в целях обеспечения соблюдения государственных или уголовных законов.

Это означает, что в ближайшие месяцы Эндрю официально вызовут в суд, чтобы он прошел свидетелем по делу опального финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс-торговле и педофилии. Стоит отметить, что принц всегда категорически отрицал свою причастность к преступлениям Джеффри, хоть и не отрицал, что был с ним знаком.

Ранее принц Эндрю уже отказал американским властям с сотрудничестве. С помощью договора о взаимной правовой помощи США надеются на законодательном уровне заставить сына Елизаветы II принять участие в допросе. Британскому Daily Mail удалось выяснить, что адвокаты принца сейчас работают над тем, чтобы решить ситуацию как можно более мирным путем.

Эмили Мейтлис и принц Эндрю во время скандального интервью

В последнее время о принце Эндрю в СМИ пишут в основном в связи с секс-скандалами. Напомним, речь идет о его дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, а также обвинениях в совращении несовершеннолетней. Американский финансист находился под стражей с начала июля прошлого года, пока не повесился в камере в августе. Джеффри были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Сообщается, что в период с 2002 по 2005 годы миллиардер в своем особняке подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девушек. Обвинение утверждает, что среди тех, кто пользовался услугами Эпштейна, были Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Сам Джеффри своей вины не признавал.

Отметим, что в 2008 году Эпштейн уже был фигурантом уголовного дела по двум обвинениям в организации проституции. Тогда он признал вину, но сумел договориться с жертвами о финансовой компенсации, поэтому суд наказал его всего лишь штрафом и 13 месяцами тюрьмы с возможностью на несколько часов в день уходить на работу.

В ноябре сын Елизаветы II дал откровенное интервью BBC Newsnight, в котором ответил на все обвинения. Позже он был отстранен от королевских обязанностей.

Принц Эндрю и Елизавета II