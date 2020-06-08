Полицейский применил оружие в драке с пьяными дебоширами в Казани

08.06.2020, 11:08, Новости дня

Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, информирует МВД по Татарстану.

«Около 22.00 в полицию поступило сообщение о распитии спиртных напитков во дворе одного из домов Казани. Прибыв на место, полицейские обратили внимание на четверых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. На неоднократные законные требования сотрудников полиции предъявить документы граждане категорически отказались. Один из них начал вести себя агрессивно, ударил полицейского и, повалив его на землю, стал наносить ему удары по голове», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

Второй сотрудник ППС попытался помочь своему напарнику, но на него набросился другой мужчина.

По информации МВД, в соответствии с федеральным законом о полиции полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, но нападавшие не отреагировали, тогда полицейский произвел несколько выстрелов по ногам одного из нападавших.

«Сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. В результате происшествия трое мужчин были задержаны и доставлены в отдел полиции. Зачинщик драки доставлен в больницу с огнестрельным ранением, а один из полицейских госпитализирован с переломом носа», – уточняет ведомство.

В настоящее время все материалы переданы в региональное следственное управление для принятия процессуального решения.

Напомним, в мае грабители магазина тяжело ранили полицейского в Подмосковье.