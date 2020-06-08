 

Полицейский применил оружие в драке с пьяными дебоширами в Казани

08.06.2020, 11:08, Новости дня

Распивавшие спиртные напитки жители Казани вступили в драку с прибывшими на вызов полицейскими вечером в воскресенье, один из сотрудников вынужден был применить оружие и ранил нападавшего, информирует МВД по Татарстану.

«Около 22.00 в полицию поступило сообщение о распитии спиртных напитков во дворе одного из домов Казани. Прибыв на место, полицейские обратили внимание на четверых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. На неоднократные законные требования сотрудников полиции предъявить документы граждане категорически отказались. Один из них начал вести себя агрессивно, ударил полицейского и, повалив его на землю, стал наносить ему удары по голове», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

Второй сотрудник ППС попытался помочь своему напарнику, но на него набросился другой мужчина.

По информации МВД, в соответствии с федеральным законом о полиции полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, но нападавшие не отреагировали, тогда полицейский произвел несколько выстрелов по ногам одного из нападавших.

«Сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. В результате происшествия трое мужчин были задержаны и доставлены в отдел полиции. Зачинщик драки доставлен в больницу с огнестрельным ранением, а один из полицейских госпитализирован с переломом носа», – уточняет ведомство.

В настоящее время все материалы переданы в региональное следственное управление для принятия процессуального решения.

Напомним, в мае грабители магазина тяжело ранили полицейского в Подмосковье.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / МИД РФ: разрыв США с ВОЗ – удар по взаимодействию в сфере здравоохранения

20.04 / Билык: Коляденко резал картины, хватал меня за волосы. Никитин предложил выйти замуж, подарил кольцо. Когда я отказалась – забрал его

13.05 / На пляже не сидеть, в лодке по двое, в теннис не играть — Fox News собрал самые нелогичные правила самоизоляции в США

01.06 / В правительстве Франции Twitter предложили уехать из США

27.04 / Цена барреля нефти Brent поднялась выше 25 долларов

06.05 / В Lufthansa заявили, что из-за пандемии коронавируса “сжигают €1 млн в час”

13.04 / Раскрыто влияние коронавируса на состав аптечки космонавтов

28.04 / Китай ответил на обвинения США в поставках поддельных тестов на коронавирус

06.04 / Газета ВЗГЛЯД вошла в список ресурсов с бесплатным доступом

31.05 / Lindores Abbey Rapid Challenge. Дубов сыграет финал с Накамурой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected].com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска