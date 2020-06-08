Автоновости: В России сертифицировали обновленный седан Kia K5

08.06.2020, 10:46, Новости дня

Южнокорейский бренд KIA объявил о пройденной сертификации в РФ на новый роскошный седан KIA К5.

Данный автомобиль получит два силовых агрегата, которые выдают 150 и 194 л.с. мощности соответственно. Вместе с тем автомобиль также получит автоматические коробки передач и передний привод. Вместе с тем производитель указал, что все предшествующие силовые установки окончательно прекратят использовать на новых седана.

Новинка получила современный дизайн, выраженный в головной оптике, решетке радиатора, покатой форме крыши и другим параметрах. Задние фонари также имеют более уникальное исполнение, отличающее автомобиль от предшественника. Вместе с тем автомобиль может похвастаться улучшенными техническими параметрами.