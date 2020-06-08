 

Автоновости: Рассекречен самый недорогой кроссовер Skoda

08.06.2020, 11:06, Новости дня

Чешская автомобильная компания Skoda официально представила новый концепт под названием Skoda Vision IN.

В Сети уже продемонстрировали официальные патентные снимки транспортного средства. Более того, новая модель называется  Kliq и получила платформу MQB, которая уже задействована на новинке Volkswagen Nivus. Сообщается, что автомобиль получит 1-литровый турбированный двигатель с мощностью 110 л.с. Во всех версиях предусмотрена шестиступенчатая коробка передач и передний привод.

Внешний вид выражается в крупной радиаторной решетке, светодиодной оптике и увеличенных 19-дюймовым колесных дисках. По салону следует выделить сенсорный экран мультимедийной системы и цифровую панель приборов. Выход на рынок состоится в следующем году.



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