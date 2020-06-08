Скандалы: Чип and Гейтс

08.06.2020, 11:01, Разное

Основатель Майкрософт слукавил, опровергая слухи о чипировании людей через противовирусную вакцину

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что трудно отрицать «теории заговора, окружающие его и вакцины, потому что это так глупо». Так он ответил на вопрос о чипировании людей — слухах, что он стоит за заговором с целью использования вакцин для имплантации микрочипов населению. Однако мы нашли его более ранние высказывания и другие данные, указывающие на то, что саму по себе идею чипирования Гейтс не отрицал.

Слова Гейтса приводит издание Business Insider: «Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно». Его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей».

Тем не менее, 18 декабря 2019 года издание Scientific American публикует статью: «Невидимые чернила могли бы показать, были ли дети привиты. Технология внедряет записи иммунизации в кожу ребенка».

Суть в том, что группа исследователей Массачусетского технологического института разработала новый способ встраивания записи о вакцинации детей непосредственно им в кожу. «Вместе с вакциной ребенку будет введено немного красителя, который невидим невооруженным глазом, но легко виден с помощью специального фильтра для сотового телефона», — указано в статье. Для вакцинации используется патч из крошечных игл.

Микроиглы встроены в устройство, похожее на пластырь, который помещается на кожу. В статье приводятся слова одного из разработчиков технологии микроигл, руководителя центра технологий Джорджии по разработке доставки лекарств г-на Праусниц, что этот подход вызывает некоторые проблемы конфиденциальности: «Возможно, есть и другие опасения, что пациенты могут быть «татуированными», носить личную медицинскую информацию о своих телах». Команда разработчиков в конечном итоге хочет вводить «датчики, которые также потенциально могут быть использованы для отслеживания аспектов здоровья».

Теперь самое интересное из статьи: «Работа была профинансирована Фондом Билла и Мелинды Гейтс и возникла из-за прямого запроса от основателя Microsoft и самого филантропа Билла Гейтса, который поддерживает усилия по искоренению таких заболеваний, как полиомиелит и корь по всему миру».

Так имеет Гейтс отношение к идее чипирования вместе с вакциной или нет?

Можно вспомнить и патент Майкрософт «Криптовалютная система, использующая данные о физической активности организма», о котором уже писал «МК». В нем указывается на возможность использования датчиков активности человека, находящихся в организме.

Кроме того, примерно два месяца назад, общаясь с пользователями платформы «Реддит» Билл Гейтс заявил: «В конечном итоге у нас будет несколько цифровых сертификатов, чтобы показать, кто выздоровел или был недавно протестирован, или когда у нас есть вакцина, кто ее получил».

Конечно, цифровой сертификат — не обязательно вживленный в человека чип. Но потенциальная возможность есть, а просто маркировать привитых с помощью вакцины технологии уже позволяют.

Почему Гейтса «беспокоит существование этих сумасшедших идей» тоже понятно. «Если люди будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать», — сказал он в интервью. Если люди не захотят вакцинирования, то впустую уйдут 100 миллионов долларов, которые 4 июня благотворительный фонд Гейтса предоставил Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины после ее разработки.

Дмитрий Попов

Оригинал материала: «Московский комсомолец»

«Московский комсомолец», 05.05.20, «Опубликован «дьявольский» патент Билла Гейтса о чипах»

Прояснилось, зачем именно они нужны «Майкрософту»

История с удалением из эфира программы Никиты Михалкова с конспирологическим наездом на Билла Гейтса, желающего захватить мир, вышла весьма шумной. За этим шумом из поля зрения выпало самое главное — что же на самом деле, запатентовал Гейтс «с номером 666»? А ведь идея, изложенная в патенте, который вы нашли и перевели, действительно, гениальна. И это действительно цифровое рабство. Правда, рабство добровольное. Но и отказаться от него слишком тяжело.

Никита Сергеевич «бесогон» в своей программе смешал в кучу все, что только можно: и число 666, и чипирование через вакцинацию (фонд Гейтса спонсирует разработки вакцин), и криптовалюты и тайное мировое правительство. Однако, если снять шапочку из фольги, можно увидеть рациональное зерно.

Итак, компания Microsoft technology licensing, LLC действительно 26 марта 2020 года получила патент за номером WO/2020/060606. Он опубликован на сайте World Intellectual Property Organization (WIPO) — Всемирной организации интеллектуальной собственности. Поскольку число 666 вы уже разглядели и выводы для себя сделали, двигаемся дальше.

Патент называется «Cryptocurrency system using body activity data», что можно перевести как «Криптовалютная система, использующая данные о физической активности организма».

В чем суть идеи. В патенте это описывается так: «Деятельность человеческого организма, связанная с поставленной перед пользователем задачей, может быть использована в процессе майнинга криптовалюты». Если переводить имеющееся техническое описание на бытовой язык, то выглядит это довольно просто.

Есть вы (пользователь), есть датчик, фиксирующий вашу активность (например, фитнес-браслет) есть ваше устройство (например, телефон), передающее данные на сервер, где «добывается» криптовалюта. Если данные о вашей активности удовлетворяют условиям, установленным криптовалютной системой, то она, как указано в патенте, может «наградить криптовалютой пользователя».

Важный момент. Речь идет не только о физической активности. Предлагается, например, измерять с помощью датчиков магнитно-резонансной томографии кровоток в головном мозге для выявления областей возбуждения и таким образом определять, на какую визуальную информацию вы реагируете (в патенте есть ссылка на соответствующие исследования университета Беркли).

То есть датчики могут быть самыми разнообразными, вплоть до вживляемых чипов. Отсюда, кстати, и конспирологическая идея о чипировании через вакцину. Непонятно, только, зачем так сложно-то? Что мешает запихать наночип в бутылку водки или маринад для шашлыка?

В качестве устройств для передачи данных на сервер в патенте указаны не только телефоны, планшеты, ноутбуки, но и умные часы и смарт-ТВ.

На выходе — привлекательная до невозможности конструкция. Прямо как в рекламе, которую помнит старшее поколение: «Мы сидим, а денежки идут». Ничего не надо делать — подписался на систему, надел умные часы, живешь как прежде и при этом зарабатываешь.

Есть, правда, один нюанс — вознаграждается только «деятельность человеческого организма, связанная с поставленной перед пользователем задачей». Посмотрел одобренную системой рекламу — получил криптокопейку, купил одобренную систему вещь — получил две, остался дома в одобренное системой время — вот тебе крипторубль. Но ведь и не заставляет никто, а как отказаться? Тем более, что и реклама вроде полезная, и вещь нужная, и дома сидеть (например, на карантине) властями рекомендовано. Всё, привет. Ты под управлением, хотя внешне — свободен и самостоятелен.

Заставлять никого не придется. Треть населения планеты уже добровольно живет по правилам, которые диктует Фейсбук — по состоянию на январь этого года число пользователей этой сети составило более 2,5 миллиардов человек. Просто галочку в пользовательском соглашении поставили, забыв про аксиому: если вам что-то предлагают бесплатно, то значит товар — это вы. Все они добровольно согласились получать интересующую их рекламу, интересующие их новости. Что именно их интересует — определяют алгоритмы сети. Наверняка вы замечали, что после ряда поисковых запросов вам начинают показывать рекламу по этой теме. Вы поехали в другую страну — реклама в ФБ в вашем телефоне стала местной. Так формируется наше потребительское поведение.

Жизнь все больше переходит в сеть, мы уже одной ногой в рабстве. По данным исследовательской компании «еMarketer», в 2020 году время, проводимое в сутки человеком за цифровыми устройствами, практически сравнялось с рабочим днем — 7 часов 31 минута (данные по США). За год показатель вырос почти на час. Цифровую зависимость уже внесли в Международный классификатор болезней, в тот же раздел, что алкоголизм и наркоманию.

Так что запатентованная «Майкрософт» идея обязательно будет воплощена. Тихо, спокойно, без шумихи. И народ с радостью, халява же, начнет добровольно цеплять на себя электронные ошейники. Опыт соцсетей это подтверждает.

А теперь — конспирология! Устроенный Михалковым шум позволил отвлечь внимание от патента WO/2020/060606, заставил относится к нему несерьезно. Может Никита Сергеевич на самом-то деле на Гейтса работает?

Дмитрий Попов