Скандалы: Светлану Радионову указали в полетном задании

08.06.2020, 11:05, Разное

Стали известны подробности полета полной тезки главы Росприроднадзора на бизнес-джете из Москвы в Норильск и обратно

Около девяти часов 29 мая в Красноярском крае грянула экологическая катастрофа. Из запасного резервуара ТЭЦ-3 в Норильске вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которые устремились в акваторию рек Далдыкан и Амбарная, оттуда дизтопливное пятно начало дрейфовать в сторону Карского моря.

Через пять суток, 3 июня, ситуация стала настолько критичной, что к устранению последствий катастрофы подключился и глава государства. Он в срочном порядке провел совещание в режиме видеоконференции.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова доложила президенту, что уже 29 мая «сотрудниками Росприроднадзора начаты рейдовые мероприятия, произведен осмотр места происшествия и начат осмотр водных объектов. 3 июня по поручению курирующего вице-премьера Абрамченко Виктории Валерьевны мною осуществлен выезд на место, произведен также осмотр водных объектов» (цитата по стенограмме заседания, опубликованной на сайте Кремля).

И это правда. Около часа ночи 3 июня из аэропорта Внуково вылетел самолет Bombardier Challenger 850 (бортовой номер RA-67220). Около 9 утра самолет совершил посадку в аэропорту Норильска. В Москву бизнес-джет вернулся 5 июня.

Возможно, что это случайное совпадение, но в полетном задании бизнес-джета, совершившего рейс из Москвы в Норильск, в качестве пассажира значилась полная тезка главы Росприроднадзора.

Что интересно, приблизительно в это же время в Норильск вылетели два регулярных рейсовых самолета: в 22:05, 2 июня — самолет авиакомпании NordStar, а через полтора часа по тому же маршруту отправился борт авиакомпании S7. Иначе говоря, были и другие, менее затратные варианты прилететь в Норильск и успеть побывать на месте экологической катастрофы до начала совещания с президентом. Но Светлана Радионова, возможно, полная тезка главы Росприроднадзора, полетела бизнес-джетом.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Что известно о Светлане Радионовой

До того, как возглавить Росприроднадзор, Светлана Радионова сделала стремительную карьеру на госслужбе. После выпуска из Саратовской государственной академии права 10 лет работала в прокуратуре — сначала старшим помощником прокурора подмосковного города Жуковского и прокурора Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы и Центрального административного округа, а затем референтом отдела управления процессуального контроля Следственного комитета, входившего тогда в структуру прокуратуры.

В 2009 году Светлана перешла на работу в Ростехнадзор, где год возглавляла Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности, после чего получила должность заместителя руководителя службы. В декабре 2018 года на тот момент председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил ее главным государственным экологическим инспектором.

Переход на руководящую должность, согласно декларациям, положительно сказался на доходах Радионовой. Так, на должности начальника управления она в последний год задекларировала доход в 741 тысяч рублей, затем спустя год, уже как замруководителя службы, почти в два раза больше — 1 миллион 360 тысяч рублей. А по итогам 2012 года — уже почти 11 миллионов рублей. В последующие годы Радионова указывала в качестве дохода от 4 до 5 миллионов. В качестве недвижимости последние несколько лет глава Росприроднадзора указывает только квартиру 65 кв м., которая находится у нее в пользовании.

А вот предполагаемые родители Радионовой — пенсионеры Геннадий и Татьяна — живут не так скромно, выяснила «Новая газета».

Татьяна Радионова числится владельцем московской квартиры в 120 кв м. в Басманном районе в Фурманном переулке. Для понимания: квартира аналогичной площади в этом же доме продается за 86 млн руб. Геннадий Радионов был учредителем нескольких компаний и индивидуальным предпринимателем, следует из реестра юрлиц. Компания «Фрегат» была зарегистрирована в Жуковском, где в прокуратуре работала Радионова, а оба ИП стояли на налоговом учете в Басманном районе Москвы. Также он был совладельцем компании «Ноаль» — предположительно юридическом лице одного из заведений сети «Братья Караваевы». Радионов по лицензионному договору пользовался товарными знаками сети и указывал адрес квартиры в Фурманном переулке.

Этот же московский адрес указан во французском коммерческом реестре как адрес учредителей компании SCI MONE Татьяны и Геннадия Радионовых внесших по 500 евро в уставной капитал. Компания зарегистрирована в декабре 2017 года в Каннах. Она же числится владельцем апартаментов в жилом комплексе Bay Side на курорте Жуан-ле-Пен примерно в 15 минутах езды от аэропорта Ниццы.

По данным «Новой», с 2015 года Радионова более 40 раз летала из Москвы в Ниццу, не обделяя своим вниманием и другие европейские города. Среди её попутчиков был замечен бывший советник президента Антон Устинов (племянник экс-генпрокурора России Владимира Устинова) — он же её частый спутник в поездках по России. Оба в одно время учились в Саратовской государственной академии права. Последний работал в федеральной налоговой службе, где участвовал в процедуре банкротства нефтяной компании «Юкос» — представлял собрание кредиторов в суде. Основные активы после банкротства перешли «Роснефти». После этого Устинов получил пост помощника руководителя секретариата зампредседателя Правительства Игоря Сечина, с которым напрямую взаимодействовал по «Юкосу». С 2016 года Устинов возглавляет правление страховой компании «Согаз».

По самым скромным оценкам, стоимость перелета самолета Bombardier Challenger 850 по маршруту Москва-Норильск-Москва, составляет порядка 150 тысяч долларов.

Кто оплатил этот перелет? Очевидно, что в бюджете Росприроднадзора не заложены командировочные, позволяющие нанимать бизнес-джеты.

По информации, полученной нами от двух источников, перелет Светланы Радионовой (то ли главы Росприроднадзора, то ли ее полной тезки) был профинансирован структурами «Норникеля».

Эта информация вполне может соответствовать действительности. Дело в том, что

именно от Росприроднадзора сегодня зависит сумма штрафа, которую «Норникель» выплатит за нанесение ущерба экологии. И вилка здесь огромная: от нескольких миллиардов до 107 млрд 895 млн рублей.

Именно такова предварительная сумма ущерба, подсчитанная специалистами Росводресурсов на основании «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», утвержденой приказом Минприроды России №87 от 13.04.2009 г.

И это еще только в том случае, если дизтопливное пятно не доберется до Карского моря. Тем более, выясняется, что резервуар, из которого дизтопливо вылилось в воду, не проверялся с 2016 года.

Ну а пока уже можно говорить, что взаимоотношения Росприроднадзора и «Норникеля» выглядят несколько странными.

Росприроднадзор через ТАСС распространил официальное сообщение: «Что касается аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий. Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находиться в ремонте».

Невольно возникает вопрос: если резервуар находился на ремонте, как в нем могло храниться дизтопливо?

Ирек Муртазин