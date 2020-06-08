Личное: Что на твоём лице?

08.06.2020, 11:00, Разное

Прочитала вчера статью одного известного журналиста — фамилию называть не буду, чтобы не поднимать цитируемость. Жирная старая мразь с надменным видом профессора кислых щей рассуждает, что маски носить не нужно.

Мол, защищают они всего на 80%, зато неудобств — куча.



Фото: Соцсети

«Логика» ушлёпка в том, что раз нет стопроцентной защиты, то зачем же мучиться?

То есть, по его мнению, и презервативы не нужны — ведь тоже не всегда помогают. Родителям этой жирной свиньи точно не помогли — родили форменного идиота.

Но самое интересно впереди, зашла я в его соцсети и увидела картину маслом.

Этот упырь, рассуждающий о ненужности масок, сам сидит с марта дома! Самоизолировался, кропает свои писюльки коротким членом из дома!

Ругается на курьера, который полез в нему требовать денег не бесконтактным путём. Домработницу выгнал в неоплачиваемый отпуск, чтобы не заразила его протухшую тушу.

Сидит, короче, один — жрёт за троих. И советует всем ходить без масок, потому что у него есть мнение, что маска защищает «всего» на 80%!

То есть, вы давайте-давайте без масок. Все быстрее перезаражайте друг друга, а я отсижусь дома — тоже ведь надоело! Долой маски, потому что надоела вся эта эпидемия, и шлюхе хочется в рестик на Патриарших.

Я бы сажала за такое, вот честное слово. Как за пропаганду свинства и геноцид.

Сейчас в большинстве крупных городов действует масочный режим. За появление в транспорте и других общественных местах без перчаток и маски предусмотрены штрафы.

Я эти меры одобряю.

Более того, после того, как масочный режим официально полностью снимут, я продолжу ходить в маске. До тех пор, пока сама лично не буду уверена, что без маски появляться на улице безопасно.

Дефицита масок уже нет. Интернет пестрит объявлениями о продаже самых разных масок. Начиная с обычных одноразовых, которые продают брикетами, продолжая «типа профессиональными масками с клапаном» (который чаще всего по факту декоративный), полноценными строительными респираторами и заканчивая всевозможным креативом с веселыми кошачьими-свинячьими мордочками и остроумными надписями.

В чем проблема?

Первое и главное: большая часть людей до сих пор не знает, для чего нужны защитные маски, и не умеет их правильно применять.

На эту тему высказались уже все, кто только мог, начиная от Роспотребнадзора, который отвечает за противодействие коронавирусной эпидемии в России, и заканчивая популярными блогерами и телеведущими.

Но и лидеры мнений путаются, и часто вещают на всю страну опасную чушь, как жирдяй-журналист.

Я консультировалась с медиками, читала статьи учёных-микробиологов, и уяснила для себя следующее: вирус очень маленький, и, кроме небольшой части специальных медицинских респираторов, а также костюмов биологической защиты, стопроцентно надёжно от него отгородиться способа нет.

Ни защитные маски, ни практически все виды респираторов от ВСЕХ частиц коронавируса не защищают.

Зачем тогда их вообще носить?

Во-первых, крошечный вирус — это не комар с крыльями, сам по себе он не летает. Вирус переносится и попадает через нос и рот в лёгкие с крошечными каплями жидкости. Когда зараженный коронавирусом человек дышит (а особенно — кашляет), в воздухе остаётся облако маленьких капель с вирусом.

Они разлетаются по помещению, а через 5-10 минут по большей части оседают на поверхности — можете посмотреть трёхмерную реконструкцию Университета Хельсинки:

Больше всего частиц в радиусе 1,5-2 метров от заражённого, но какая-то часть распространяется и по всему помещению. Именно поэтому главное правило — не приближаться друг к другу близко. Но в замкнутых пространствах это менее эффективно, и даже на дистанции 3-5 метров можно словить заразу. Любой кусок ткани на лице обеспечит некоторую защиту, но стоит ему увлажниться от дыхания, и он станет из защиты угрозой.

Сквозь влажную ткань любая зараза просквозит как на лыжах. Поэтому официальные инстанции и требуют менять маску каждые 2-2,5 часа, либо когда вы почувствуете, что она намокла.

Во-вторых, маска предохраняет от контактного заражения коронавирусом. Многие не осознают, как часто они трогают руками лицо, грызут ногти, кашляют в ладонь и т.д. А руками мы трогаем тележки в магазине, кнопки лифта, кучки дверей. Заражение через руки не менее опасно, чем воздушно-капельным путём. Маска же защищает органы дыхания — и нос, и рот — от прикосновений, пока мы не придём домой и не сможем хорошенько помыть руки.

Наконец, защитная маска необходима в общественных местах всем людям, которые больны коронавирусом, ОРЗ, ОРВИ и т.д., чтобы не заражать окружающих и не быть причиной болезни и смерти других людей.

Вы можете дышать, чихать, кашлять в ней, но для окружающих вы становитесь в разы безопаснее. Чем бы вы сейчас ни болели — и для вас, и для окружающих это повышает риск смерти от коронавируса, так как сочетание инфекций истощает организм гораздо быстрее, чем они же, но поодиночке.

И самый важный момент пользы масок — инфицирующая доза. Если в вас попадёт 1-2-3 вириона, вы точно не заболеете. Зато если попадёт 10 тысяч частиц — вы заболеете, и чем больше будет частиц вируса, тем тяжелее пройдёт заболевание.

Да, нельзя дать выше 80% гарантии, что маска не пропустит все вирионы, но это ведь и не требуется! Достаточно, чтобы инфицирующая доза была ниже порога, после которого у человека разовьётся болезнь!

Именно из-за сочетания всех этих причин вводят масочный режим. Причём, именно как дополнение к социальному дистанцированию, дезинфекции поверхностей в общественных местах, самоизоляции.

И тут на первый план выходит не разница в размере пор, количестве слоёв или марке фильтра, а совсем в других характеристиках:

– насколько удобно мне носить маску на лице и дышать через неё?

– насколько часто я могу менять маски?

– могу ли я надёжно продизенфицировать маску после ношения (стирка + утюг либо отпаривание)?

– какие последствия будут у меня от долгого ношения маски (раздражения за ушами, контактный дерматит и пр.)?

И не надо про то, что за неделю сам сдохнет: зайки, вирус вообще не живой! Это сложная химическая молекула, которая и в сухом, «выдержанном» виде опасна, если тыкать ей в лицо. Этому в школе учат.

Но производители и продавцы масок не думают об этом, ибо капитализм и надо быстрее срубить денег. Маски делают не из удобных безопасных материалов, протестированных дерматологами, а из материалов, которые были у поставщиков самые дешёвые, или на которые перешли от дефицита.

Часто это синтетика, которая либо все пропускает, либо наоборот такая плотная, что не продохнёшь. Красивые многоразовые маски часто шьют из какой попало ткани, вплоть до материала, используемого для подкладки в верхней одежде.

Хотите целый день дышать через пальто?

Замечательные маски со сменными фильтрами, где сама маска не стерилизуется, а просто меняется фильтр, маски из неопрена (резины), которые предлагается мыть водичкой, так вообще вредное фуфло, способствующее повышению риска заражения. Коронавирус уничтожается при температурной обработке (утюг, горячий пар, автоклавирование). Реально возобновляемыми можно считать только маски, которые можно жёстко обрабатывать.

Второй важный момент — вы не знаете, где как эти маски производятся. В каких условиях и кем.

Точно хотите носить на лице по несколько часов кусок ткани, который непонятно как хранился, непонятно кто его шил и неизвестно в каких условиях фасовался? Эпидемия пройдёт, а вы ещё долго будете по КВД бегать с каким-нибудь экзотическим таджикским герпесом на губе.

В-третьих, использовать дешёвые одноразовые маски — это либо дорого, либо бесполезно. Потому что менять их нужно каждые два часа. Как минимум две маски каждый рабочий день — в месяц выходит 40-50 масок, а это в среднем 2’500 рублей.

Вроде бы и немного, но на самом деле должно быть намного меньше. А тем, кто сейчас работает с людьми, приходится использовать по 5-6 масок в день, это уже больше 5’000 рублей.

Добавим расходы на антисептики, перчатки, и загрустим окончательно! Мы не знаем, сколько ещё продлится масочный режим, и не ждёт ли нас вторая волна коронавируса через пару месяцев.

Ну и наконец, уже лето. В маске и сейчас бывает жарко, душно и неудобно. Лямки трут, вызывают раздражение за ушами. Синтетическое волокно или плотная ткань плохо пропускают воздух. Маска из некомфортного материала натирает лицо. Когда масочный режим закончится, косметологи сделают целое состояние на лечении проблем с кожей лица из-за этих масок!

В общем, в продаже масса не просто некомфортных, но и реально опасных для потребителя моделей. Не только в непосредственном применении, но и в ложном ощущении защищённости. Но производителей это мало беспокоит. Они делают деньги на бешеном спросе, на тренде. Прекрасно понимают, что скоро ажиотаж закончится, и нужно срубить как можно больше бабла сегодня. Потому что завтра, когда маски снова станут делом добровольным, люди будут подходить к покупке избирательно и раскупать товар нулевого качества с бешеной наценкой никто не станет.

Другой подход к созданию тканевых масок — большая редкость. У меня, например, пока только один пример: маски «ЗащитниК». Это небольшая компания из Москвы, владельцев которой я знаю лично. Её основатели — трое друзей: микробиолог, химик и инженер.

Работа началась ещё марте, когда средства защиты было достать трудно, а то, что было в открытом доступе, не выдерживало никакой критики. Товарищи нашли подходящее ателье, где можно было организовать абсолютно ЧИСТОЕ производство масок. То есть, обеспечить и контролировать соблюдение всех санитарно-гигиенических норм, необходимых для производства 100% безопасной продукции.

Микробиолог, имеющий опыт работы в чистых и стерильных средах, подобрал правильный материал, который бы эффективно справлялся с барьерной функцией, но при этом пропускал воздух, чтобы в маске легко дышалось. А инженер спроектировал анатомически-правильные лекала — так что маска «ЗащитниК» плотно и правильно облегает лицо и при этом не доставляет дискомфорта. Не сползает при разговоре, не натирает, не мешает дыханию.

Изначально производство было совсем локальным, и маски шились только для себя и своих: родных, друзей, коллег. Потом по сарафанному радио к товарищам стали обращаться друзья друзей и коллеги родных…

А теперь это небольшое производство с интернет-магазином, которое торгует с доставкой по всей России.

«ЗащитниК» — первые в России ДЫШАЩИЕ маски, специально спроектированные для комфортного и длительного ношения.

НЕ дизайнерский аксессуар, а реально качественная, удобная, функциональная вещь. Сделана по анатомической форме — не как удобно шить производителю, а как удобно носить потребителю.

Есть 4 разных размера — и на ребёнка, и на здорового толстого мужика. Много разных цветов, чтобы не сливаться с однородной бело-сине-черной массой, а подобрать цвет себе по душе.

Маски «ЗащитниК» продаются штучно (249 руб.), комплектом на один рабочий день (999 руб.) и оптом.

Комплект из пяти масок создан специально для людей, проводящих среди других людей полный рабочий день, чтобы они могли менять маски раз в 2-2,5 часа. Это и есть наиболее безопасный для здоровья режим использования защитных масок. Для удобства хранения чистых масок в комплект входит специальный пластиковый конверт.

Маски «ЗащитниК» многоразовые — натуральную хлопчатобумажную ткань можно стирать и гладить утюгом, именно так, как рекомендуют Роспотребнадзор и медики. Температурная обработка, как известно, уничтожает бактерии и вирусы. А качественному хлопку это никак не вредит. То есть можно купить комплект, менять маски раз в 2-2,5 часа, а вечером спокойно их постирать и прогладить. Я пользуюсь двумя комплектами попеременно.

«ЗащитниК» шьётся на чистом отечественном производстве, из чистого отечественного материала — 100% натурального хлопка. Качественная ткань поставляется из Иваново, то есть это не Китай и не Турция.

Самая главная фишка масок «ЗащитниК» — лямки. Вместо неудобных, натирающих за ушами резинок, которые есть в обычных масках, у «Защитника» эргономичные крепления из гипоаллергенного силикона.

Тот же материал используется в чулках, чтобы они держались на ноге, и в детских игрушках и сосках. Это намного безопаснее, чем синтетические резинки из китайских подвалов! Лямки регулируются, поэтому можно подогнать их длину под свой размер, и маска сидеть будет идеально.

Маски реально лёгкие и неощутимые — то, что надо, для жаркого и опасного лета в большом городе.

Для тех, кто придёт от меня, ребята дадут скидку 15%, а если вы возьмете комплект — получите две скидки сразу! Промокод OTLENYMIRO вводится при оформлении заказа.