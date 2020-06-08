Власти городов и штатов призывают демонстрантов сдать тест на COVID-19

08.06.2020, 11:00, Новости дня

Власти по всей стране призывают участников акций протеста в связи с гибелью Джорджа Флойда сдать тесты на COVID-19 после недели уличных маршей и тесных контактов друг с другом.

«Сдайте тест!» – призвал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, добавив, что штат открывает 15 новых центров тестирования.

Он заявил, что люди не должны идти на риск.

«Я бы действовал, как если бы подвергся контакту с вирусом. Я бы сказал людям, с которым контактирую: предполагайте, что мой тест на вирус положительный», – сказал Куомо.

С аналогичными призывами сдать тесты обратились лидеры штатов и городов в Атланте, Сан-Франциско и Сиэтле.

Ожидается, что до 400 тысяч человек вернутся к работе в Нью-Йорке в понедельник, когда крупнейший город в стране начнет первую фазу открытия. Многие впервые за почти три месяца спустятся в метро.

Работу возобновят строители, а также работники фабрик, оптовых складов и некоторые розничные предприятия. Магазины будут работать только на доставку.

При этом тысячи городских ресторанов останутся закрытыми по меньшей мере до конца месяца.

В то время как городские власти Нью-Йорка довольно уверены, что город может начать открываться, департамент здравоохранения Флориды объявил о почти 1180 новых случаях коронавируса в воскресенье. Чиновники отметили, что число новых случаев превышает тысячу пятый день подряд.

Эксперты во Флориде говорят, что люди стали игнорировать правила социального дистанцирования после ослабления карантинных мер в штате. Они также отметили рост новых случаев после начала протестов в связи со смертью Джорджа Флойда.

Республиканский сенатор от Флориды Рик Скотт в воскресенье обвинил Китай в попытках сорвать усилия США по разработке вакцины от коронавируса.

Выступая на телеканале Би-би-си, Скотт не представил свидетельств в поддержку своего заявления.

«Об этом узнало наше разведсообщество. Я член комитета по вооруженным силам, и есть вещи, по которым я получаю информацию, но не могу обсуждать. Но есть свидетельства, что они пытаются сорвать или замедлить эту работу», – ответил Скотт.

По словам сенатора, Китай «не возрадуется», если США или Великобритания разработают вакцину первыми.

Китайские власти пока не отреагировали напрямую на обвинения Скотта, но министр науки и технологий Ван Чжиган заявил в воскресенье, что Китай хочет активизировать международное сотрудничество для разработки вакцины.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 7 миллионам, более 401 тысячи человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

США значительно опережают другие страны по обоим показателям.