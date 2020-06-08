Мнение: Мина под государственность (об обнулении сроков Путина)

08.06.2020, 10:55, Разное

Возникла любопытная коллизия: с сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию исчезло упоминание об обнулении сроков Путина. Сама поправка, в которой исключено слово "подряд" по отношению к двум срокам, которые может занимать один и тот же человек пост президента, осталась, а уточнение, что к действующему президенту она применяется без учета ранее пробытых им сроков на посту – исчезло.

По всей видимости, "скромность" и "забывчивость" связаны с тем, что это уточнение, позволяющее Путину еще 12 лет быть президентом, вызвало негативную реакцию даже у его откровенных сторонников – не всех, но немалого количества, а потому решено не заострять внимание на этой щекотливой детали.

Манипуляции, которые в российской избирательной системе давно уже норма, в этом "голосовании" просто зашкаливают. И процедура голосования, когда фактически можно проголосовать любое число раз на разных участках, и отсутствие наблюдателей, и очевидные эпидемические риски, и запрет на агитацию, и процедура голосования за все поправки "в комплекте", да собственно говоря, само "голосование", которого нет в конституции, и процедура внесения и утверждения поправок, не предусмотренная в конституции – теперь еще и манипуляции с информацией.

Лозунг всех этих мероприятий – "Любой ценой". Законность уже никого не беспокоит, главное – натянуть видимость результата.

У такого грубешего и откровенно преступного характера всех проводимых манипуляций есть вполне очевидная проблема – сам результат, вне всякого сомнения, будет получен, контрольные числа 60/60 будут предъявлены. Но так же легко всё это может быть отменено любой новой властью. Гипотетически теперь любой госпереворот (неважно, верхушечно-дворцовый или более масштабный) делегитимизирует президентство Путина (включая и нынешнее), объявив его действия антиконституционными (а они действительно аниконституционны), а потому его президентство незаконно. Более того – любая новая власть в силу политических задач, стоящих перед ней, может объявить действующую конституцию недействующей, все органы власти и управления, включая и конституционный суд, кторый вроде как нельзя разогнать, объявить соучастниками госпреступления, а потому принудительно их распустить.

Горбачева убрали по более сложной схеме – отменили Советский Союз, после чего он был вынужден "добровольно" слагать с себя полномочия. В случае с Путиным можно обойтись без роспуска России – достаточно признать его антиконституционный переворот преступным (и не погрешить при этом против истины ничуть). Путин фактически сам закладывает под свое президентство мину, лишая его законности. Мало того – теперь вся высшая госвласть, включая и региональные собрания, которые в совокупности участвовали в преступном сговоре с целью захвата власти Путиным – вся она "повисает в воздухе". Их легитимность после 1 июля становится равной нулю.

Желание Путина править до смерти создает коллизию, разрушающую легитимность всех высших рганов власти и управления в стране. Заложенная им мина – это такая штука, которая лежит тихо и никому не мешает. Пока на нее не наступят.