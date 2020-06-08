В России за сутки подтверждены почти 9 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 112 человек

08.06.2020, 10:03, Новости дня

По данным на утро 8 июня, за последние сутки в России подтверждены 8985 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 476 658.

За сутки от COVID-19 умерли 112 человек. За весь период в стране от коронавируса скончался 5971 человек.

Больше всего новых случаев в Москве – 2001, в Московской области – 751, в Санкт-Петербурге – 326, в Нижегородской области – 305.

За прошедшие сутки выписано 3957 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 230 688.

По официальным данным на 8 июня, общее количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек, умерших – более 402 тысяч. Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США, где количество выявленных инфицированных превысило 1,94 млн человек. На втором месте – Бразилия, где число заражений превысило 691 тысячу. Россия по-прежнему занимает третье место.

Власти Башкирии не видят причин для дальнейшего ослабления режима самоизоляции, заявил глава региона Радий Хабиров на совещании правительства региона. По словам Хабирова, завершившаяся неделя стала для него “одной из сложных” из-за появления очагов коронавирусной инфекции среди вахтовых мигрантов и роста числа инфицированных пенсионеров.

В Башкирии с 1 июня разрешена продажа товаров в торговых центрах, при этом в них не могут работать фудкорты и развлекательные заведения. Открыты библиотеки и музеи, у которых есть отдельный вход. С 1 июня в регионе не требуют соблюдения двухнедельной самоизоляции гражданами, приезжающими из Москвы, Московской области и других регионов.

По официальным данным, в Башкирии зарегистрировано 4017 случаев COVID-19, за сутки диагноз поставлен 89 пациентам. Растет заболеваемость внебольничной пневмонией, за сутки госпитализировано 36 пациентов с таким диагнозом.

Новая Зеландия первая в мире отменит все ранее введенные ограничения из-за коронавируса, в том числе требование социального дистанцирования. Об этом объявила премьер-министр Джасинда Ардерн, пишет Sydney Morning Herald.

Жителям архипелага снова будет можно проводить любые мероприятия с любой численностью, пользоваться всеми видами транспорта, ездить по всей стране. Разрешается работа всех предприятий. Единственным ограничением останется закрытие границ.

По официальным данным, в Новой Зеландии коронавирусом за время эпидемии заразились 1504 человека, умерли 22.