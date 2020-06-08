В Берлине по запросу США задержали российского диджея. Его обвиняют в отмывании денег

08.06.2020, 10:53, Новости дня

В Берлине по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на странице музыканта в фейсбуке. Предполагается, что запись опубликовали друзья Казначеева. Официальных подтверждений задержания россиянина в Берлине нет.

Согласно записи в социальной сети, Казначеева арестовали по запросу Минюста США. В США, как утверждается, его обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета).

Казначеев арестован на основании ордера, выданного в декабре 2019 года судом одного из 24 округов штата Мэриленд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. По его данным, диджея обвиняют в отмывании более одного миллиона долларов в даркнете в 2010-2020 годах.

Казначеев вину отрицает. Его друзья полагают, что музыкант стал жертвой мошенников, укравших его персональные данные. Они создали петицию в поддержку задержанного, которую намерены приложить к ходатайству об освобождении Казначеева под залог.

Казначеев – уроженец Кемеровской области, он известен как создатель электронной музыки Guttersnipe. Сейчас он живет и работает в Берлине. Он стал одним из основателей лейбла Nervmusic и участником дуэта Easy Changes.