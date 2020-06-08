Эксперты рассказали о способах узнать реальный пробег автомобиля

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08.06.2020, 10:53, Разное

Эксперты автомобильного рынка рассказали о нескольких способах узнать реальных пробег транспортного средства. Самым лучшим вариантом является дилерская диагностика всех систем в машине и внимательное изучение салона.
Именно дилерский центр той или иной марки поможет перед покупкой проверить все имеющиеся системы и обнаружить, реальный ли пробег. Даже в случае намеренного снижения количества пройдённых километров в бортовом компьютере, зачастую другие ошибки не изменяются. К примеру, в транспортном средстве система кондиционирования дала сбой на отметке 180 тыс. километров, а на одометре числятся всего 50 тыс. Таким образом специалист сразу же сообщит, что указанный пробег машины не соответствует реальному и был намеренно изменён. О подобном могут сказать записи из ГИБДД о различных проверках и ДТП, которые нередко фиксируют реальный пробег.

Обратить внимание стоит и на салон транспортного средства. Нередко по износу педалей, ковриков, селектора КПП и подлокотника можно определить, как часто и в каких условиях эксплуатировался автомобиль. Если же кожа на руле начинает отслаиваться, а от резиновых накладок на педалях ничего не осталось, то пробег транспортного средства явно выше 100 тыс. километров.



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