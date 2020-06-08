В РФ создали потенциально эффективный против коронавируса аэрозоль

08.06.2020, 10:53, Новости дня

Ученые новосибирского Академгородка создали аэрозольный препарат для борьбы с широким спектром вирусов, препарат рассмотрен для включения в пакет предложений, который будет направлен в правительство, сообщила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

«Учеными был создан противовирусный аэрозоль. Малой инновационной компанией «Гиссен Биоинжиниринг» вместе с несколькими сибирскими институтами разработан препарат «Антивираза», созданный на основе эндонуклеаз природного происхождения, расщепляет ДНК и РНК широкого спектра вирусов, а также бактериальные оболочки. В настоящее время препарат прошел все необходимые испытания в городе Астана, зарегистрирован как парфюмерно-косметическая продукция с противовирусным дезинфицирующим эффектом, получил декларацию о соответствии от Евразийского экономического союза», – передает ТАСС слова Дороховой.

По ее словам, данный противовирусный препарат представляет собой набор для обработки различных поверхностей, медицинских масок, одежды и воздуха. Обработка воздуха в домашних условиях возможна с помощью ультразвуковых увлажнителей воздуха.

Отмечается, что в конце прошлой недели, в рамках заседания рабочей группы по COVID-19 при СО РАН, была рассмотрена эта и другие технологии, которые могут войти в следующий пакет противовирусных предложений от Сибирского отделения РАН в адрес правительства РФ в рамках подготовки ко второй волне распространения коронавирусной инфекции.

При этом руководитель межведомственной рабочей группы при СО РАН по коронавирусной инфекции Михаил Воевода сообщил о планах по детальным клиническим испытаниям новых способов лечения и профилактики COVID-19 на базе вновь создаваемого центра противовирусных технологий Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

Ученые Сибирского отделения, где была сформирована первая рабочая группа при РАН по борьбе с коронавирусом, ранее направили свои предложения премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди них проект производства самоочищающихся медицинских масок, разработка РНК-вакцины (на основе рибонуклеиновой кислоты), препятствующей на генетической основе распространению вирусной инфекции и снижающей ее патогенность.

За последние сутки в РФ выявлено 8985 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 112 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 5971 человек. Накануне, 7 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8984. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на один.