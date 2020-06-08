 

Флагманский Xiaomi Mi 10 не приносит прибыли производителю

08.06.2020, 10:53, Разное

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 не приносит прибыли своему производителю из-за низкого уровня продаж. Об этом рассказал непосредственно директор по новым продуктам компании Ван Тенг Томас.
В рамках акции 6-18 все любители Xiaomi могут приобрести даже флагманские модели с хорошей скидкой, но только на территории Китая. В социальной сети Weibo пользователи обратили внимание, что даже с учётом специального предложения стоимость Xiaomi Mi 10 и модели 10 Pro слишком высокая в сравнении с другими флагманами корпорации и именно поэтому можно говорить о существенном размере прибыли. Ван Тенг Томас незамедлительно отреагировал на такие заявления и отметил, что сейчас Xiaomi практически не получает прибыли от Mi 10 из-за низкого спроса.

Топ-менеджеры китайской корпорации неоднократно заявляли, что падение цены Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro может негативно сказаться на прибыли компании. Всё дело в том, что телефоны с модулем 5G обходятся в производстве дороже обычных смартфонов, а наличие передового процессора Snapdragon 865 делает устройство ещё более ценным и снижение стоимости могло бы повлечь за собой серьёзные убытки.



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