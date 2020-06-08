 

Мишустин заявил о готовности РФ открывать туристический сезон

08.06.2020, 10:53, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что РФ готова постепенно открывать туристический сезон.

В связи с этим Мишустин поручил Ростуризму и главам регионов оперативно проработать все оставшиеся вопросы, связанные с открытием туристического сезона, передает РИА «Новости».

В частности, он потребовал заняться системным развитием внутреннего туризма, уделив внимание инфраструктуре и сервису, передает ТАСС.

При этом премьер подчеркнул, что туристическая отрасль не только одна из самых пострадавших, но и самая перспективная.

Ранее глава Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что после снятия введенных из-за коронавируса ограничений конкуренция на международном рынке туризма обострится, и у РФ появится исторический шанс тать одной из ведущих туристических держав.



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