Мишустин заявил о готовности РФ открывать туристический сезон
08.06.2020, 10:53, Новости дня
Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что РФ готова постепенно открывать туристический сезон.
В связи с этим Мишустин поручил Ростуризму и главам регионов оперативно проработать все оставшиеся вопросы, связанные с открытием туристического сезона, передает РИА «Новости».
В частности, он потребовал заняться системным развитием внутреннего туризма, уделив внимание инфраструктуре и сервису, передает ТАСС.
При этом премьер подчеркнул, что туристическая отрасль не только одна из самых пострадавших, но и самая перспективная.
Ранее глава Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что после снятия введенных из-за коронавируса ограничений конкуренция на международном рынке туризма обострится, и у РФ появится исторический шанс тать одной из ведущих туристических держав.
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