 

Мишустин поручил подготовить предложения по контролю за снятием ограничений

08.06.2020, 10:48, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву представить предложения по обеспечению контроля за решениями о послаблении ограничений из-за коронавируса в субъектах России.

Из текста поручения следует, что главе Минздрава Михаилу Мурашко и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой поручено представить «в правительство Российской Федерации предложения по обеспечению действенного контроля за решениями по ослаблению карантинных мер, принимаемыми субъектами Российской Федерации, с учетом подготовленных Роспотребнадзором рекомендаций по последовательному снятию (смягчению) ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», передает ТАСС.

Также Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики. 



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