Дело экс-лидера меджлиса Джемилева направлено в суд

08.06.2020, 10:48, Новости дня

Уголовное дело в отношении бывшего лидера запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафы Джемилева направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.

«Прокуратурой Республики Крым утверждено обвинительное заключение [в отношении Джемилева], уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», – сообщается на сайте ведомства.

Джемилев обвиняется в преступлениях по ч. 3 ст. 322 («Незаконное пересечение госграницы России), небрежном хранении огнестрельного оружия (ст. 224), незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как установили следователи, 2 мая 2014 года Джемилев прибыл из Киева в аэропорт Шереметьево, где ему на основании ч. 1 ст. 27 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» сотрудники пограничного контроля отказали во въезде в страну, поэтому он в тот же день вернулся на Украину. Однако уже на следующий день Джемилев пересек госграницу РФ в пункте пропуска «Армянск».

Также следователи выяснили, что Джемилев хранил дома в крымском Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7,62 мм, который находился в сейфе. В мае 2013 года его сын достал оружие и убил человека.

Кроме того, бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62.