Акции российских авиакомпаний выросли в надежде на возобновление полетов за границу

08.06.2020, 10:48, Новости дня

Акции авиакомпании «ЮТэйр» в ходе торгов в понедельник утром подскочили почти на 31%, акции «Аэрофлота» выросли более чем на 5% на новостях о возможном возобновлении международного авиасообщения, следует из данных Московской биржи.

К 10.52 мск низколиквидные акции «ЮТэйр» росли на 17,91%, акции «Аэрофлота» поднялись на 3,3%, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник источник в авиакругах сообщил, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения.

Днем ранее СМИ также сообщали, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению международного пассажирского авиасообщения с 15 июля, предполагается, что начнутся полеты в первую очередь в страны ЕАЭС и СНГ.

Газета ВЗГЛЯД писала о трудностях при возобновлении авиасообщения.