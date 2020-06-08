Экс-участник группы “Агата Кристи” разбился в аварии

08.06.2020, 10:44, Разное

На днях с музыкантом случилось несчастье. Дмитрий Хакимов упал с мотоцикла. Артист сломал ключицу, получил сотрясение мозга, многочисленные ссадины и ушибы.

В своем инстаграм-аккаунте бывший участник группы “Агата Кристи” опубликовал фотографию, сделанную после больницы. На его лице видны кровоподтеки и шрамы. “Переживу. Бывало и не такое”, – цитирует Дмитрия Хакимова Пятый канал.

Поклонники испугались за музыканта. Они пожелали артисту скорейшего выздоровления и возвращения на сцену. “Дима, поправляйся. Как медик сочувствую. Такая рана для тебя – серьезный подрыв в твоем творчестве. Восстанавливайся”, – написал один из пользователей.

Напомним, что Дмитрий Хакимов был участником “Агаты Кристи” в 2008-2019 годах. Барабанщик записал с музыкантами композицию “Сердцебиение”, а также кавер на песню “Он был старше ее” группы “Машина времени”. Сейчас артист играет в коллективах The Matrixx, “Янг Ганз” и “НАИВ”.

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Публикация от Дмитрий Снэйк (@dmitrysnake) 20 Май 2020 в 1:30 PDT

В апреле этого года СМИ сообщили о том, что экс-солист “Агаты Кристи” Глеб Самойлов был госпитализирован с воспалением поджелудочной железы. Врачам удалось стабилизировать его состояние. В начале мая музыканта выписали из больницы.