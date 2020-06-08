Москва готовится к снятию карантина: все подробности

08.06.2020, 10:44, Разное

По словам градоначальника, санитарные ограничения и “ограничения по самосохранению людей” будут оставаться не один месяц. При этом основная их часть будет снята.

Собянин отметил, что пора возвращаться к нормальной полноценной жизни, включая восстановление работы ресторанов, кафе, гостиниц, туристического бизнеса, фитнес-центров и т.д. Однако разрешать празднование свадеб, проведение фестивалей и других массовых мероприятий, по его мнению, пока рано.

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