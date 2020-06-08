Стрелявший по людям мужчина умер в больнице

08.06.2020, 10:40, Новости дня

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина скончался в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Об этом заявил представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Накануне вечером мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей. В результате пострадали двое прохожих. Во время задержания были ранены сотрудник Росгвардии и сам злоумышленник.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела — по статьям "Покушение на убийство", "Хулиганство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что стрелявший — бывший заместитель главы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Также ранее он занимал пост гендиректора завода "Серп и молот".