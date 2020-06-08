 

Оперштаб: показатель прироста больных коронавирусом находится на условном плато

08.06.2020, 10:40, Новости дня

Суточный прирост в РФ новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составил 8 980 случаев, умерли за сутки 112 пациентов. При этом болезнь протекает без клинических проявлений у 3293 человек, говорится в сообщении оперативного штаба.

Накануне стало известно о 8 984 новых случаях в стране. В целом, показатель прироста находится на условном "плато", колеблясь в коридоре от 9,2 тыс. до 8,3 тыс. с середины мая. В статистике прироста учитываются как стационарные, так и амбулаторные пациенты.

Умерли в РФ за сутки от коронавирусной инфекции 112 человек — с 25 мая это самый низкий показатель .

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 476 658 случаев заражения, 5 971 человек умерли и 230 688 полностью выздоровели (3 957 выписаны за последние сутки).

Коэффициент распространения инфекции в Москве в понедельник составил 0,93. По РФ этот показатель равняется 1,01.

В стране проведено более 13 миллионов тестов на коронавирус, 294 тысяч — только за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 320 тысяч человек.



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