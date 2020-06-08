Герхард Шредер вновь возглавил совет директоров “Роснефти”

08.06.2020, 10:40, Новости дня

Председателем совета директоров "Роснефти", крупнейшей нефтегазовой компании в мире, переизбран Герхард Шредер, следует из сообщения компании.

Такое решение принято 5 июня на первом заседании совета директоров по итогам годового собрания акционеров.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер остается председателем совета директоров "Роснефти" с 2017 года.

Шредер не раз выступал за укрепление дружественных связей между странами. По его мнению, государствам не нужно досаждать друг другу санкциями — это справедливо, в том числе, в отношении России.

2019 год для "Роснефти" стал удачным еще с точки зрения финансовых показателей: чистая прибыль выросла на 30 процентов, до 708 миллиардов рублей.

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании 2 июня утвердили решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 рублей на одну акцию (всего 191,5 миллиарда рублей).

С учетом выплаты дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 15,34 рублей на акцию, совокупный дивиденд за 2019 год составит 33,41 рублей на акцию. Таким образом, общий размер дивидендов за 2019 год составит 354,1 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Роснефти" остаются государственная компания "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%).