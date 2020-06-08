Мнение: Бери от площади всё. Как малому и среднему бизнесу выжать максимум из потока посетителей

08.06.2020, 10:35, Разное

В стране кризис, малый и средний бизнес страдают. За аренду надо платить каждый месяц, а арендодатели не торопятся входить в положение офлайн-бизнеса, доходы которого резко просели из-за коронавирусного карантина. Один из способов выжать максимум из своей площади — поставить у себя автоматическую кофезону, про которую рассказывает наш старый знакомый Михаил Фадееы (нет, это не опечатка):

http://ffad.ru/blog/poslednyaya-legalnaya-durc-kofeynyy-biz-2405202230

Кофе заставляет вспомнить про Италию: хоть в Италии кофе и не растёт, много хорошего кофе делают именно итальянцы. Я владею небольшой сетью вендинговых аппаратов, и некоторые сорта кофе приходят мне не из Бразилии или Эфиопии, а именно из Италии.

Россия тоже становится кофейной страной. Александр Кузьмин, — главный эксперт по кофейному бизнесу в России, — многое делает для развития нашей индустрии. Так, сейчас одним из главных направлений его компании («РусХОЛТС») стала поставка автоматизированных кофезон, которые позволяют зарабатывать деньги буквально с двух квадратных метров площади. Всё поставляется под ключ: от профессиональной кофемашины и холодильника для молока до мебели и расходников. Умная система автоматизации и мониторинга входит в комплект. Окупаемость — несколько месяцев.

Если у вас есть проходимость хотя бы в 300-500 человек в день, два квадратных метра площади и розетка, то можно вложить около 600 тысяч рублей и получать в проходном месте по 200 тысяч рублей в месяц «чистыми». Экономика такова:

1. Себестоимость чашки кофе – 30 рублей.

2. Розничная цена — 100 рублей.

3. Покупает кофе каждый десятый посетитель.

4. 100*30*30 = 210 тысяч рублей в месяц (до налогов).

Также кофезоны можно не покупать, а брать в аренду. С условием приобретения расходников у «РусХОЛТС» аренда стоит от 30 тысяч рублей за одну кофезону, стоимость варьируется в зависимости от модели кофемашины.

Ещё вариант — оборудование поставляется условно бесплатно, а стоимость аренды и сервиса заложены в цену поставляемого кофе.

Некоторые крупные сетевые ритейлеры, например, «ВкусВилл» и «Магнит», работают по другой системе: оборудование поставляется условно бесплатно, и точка продаж может использовать свои расходники, а не покупать их у «РусХОЛТС». За счет таких «льготных» условий «РусХОЛТС» получает право положить на полки этих розничных сетей некоторые товары из своего ассортимента.

Спрос на кофейные напитки в этих магазинах невелик: продаётся около 30 чашек в день на каждой точке. Тем не менее, для условной сети из 100 магазинов это всё равно дополнительный сервис посетителям и дополнительные 9 млн рублей месячной прибыли, причём без лишних затрат, поскольку кофе-зона работает в полностью автоматическом режиме.

Третий вариант, доступный при аренде нескольких кофезон. С «РусХОЛТС» — оборудование, система для мониторинга, техническое обслуживание, поставка всех расходников. С вас — площади под кофезону с хорошим трафиком, гарантия продажи 50+ чашек в день и сотрудник, который будет мыть машину и пополнять расходники (насыпать зерно, заливать воду и молоко, выносить мусор и т.п.). Фиксированного ежемесячного платежа нет, но выручка при таком раскладе делится с «РусХОЛТС» пополам.

Почему люди вообще пьют кофе? Потому что он вкусный, потому что он бодрит, потому что он легален, и потому что он как минимум не вреден для здоровья. Россия традиционно была чайной страной, однако в 2017 и 2018 годах кофе догнал в России чай, а в 2019 году перегнал его. Больше половины кофе продается у нас не в кофейнях, а в формате «Ту Гоу», то есть на автозаправках, в фастфуде, в магазинах и в тому подобных местах. Как правило, это кофе из автоматических кофемашин.

Чтобы кофе из кофемашины был вкусным, важно постоянство состава кофейной смеси и полное соответствие настроек кофемашины этой самой смеси. Вот пример: если выйти на улицу и спросить прохожих, то 9 из 10 скажут, что в McDonald’s кофе нормальный, хороший или даже вкусный. Секрет кофейного успеха «Мака» в том, что они проанализировали огромный объем продаж кофе (каждый ресторан быстрого питания продает в среднем 800 чашек в день) и вывели идеальную формулу кофейной смеси для автоматических кофемашин — то, что нравится большинству.

Забавный факт: купленный в магазине и приготовленный дома кофе обычно не такой вкусный, так как на полках стоит сплошная арабика. Арабика дороже робусты и считается более «эстетской», однако большинству людей, даже опытным кофеманам, она кажется кислой. Когда будете следующий раз покупать кофе домой, не поленитесь и найдите смесь арабики с робустой — получится гораздо вкуснее. Как приготовить дома хороший кофе за несколько минут я рассказывал вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/752948.html

Кофе для автоматических машин готовится из смеси одного сорта арабики (80%) и одного сорта робусты (20%) и только с равнинных плантаций. По одному сорту – чтобы не было разброса параметров, с равнинных – потому что на высокогорных заметнее влияние на вкус года урожая: было, например, больше дождей, и вкус заметно меняется. Далее требуется правильная обжарка, обязательно медленная, то есть, когда зерно в печи находится около 30 минут. При более дешевой быстрой обжарке (15 минут) постоянства вкуса уже не достичь, разные зёрна будут обжарены по-разному. Роастер (на фото ниже) может обжаривать одновременно мешок кофейных зёрен — целых 70 кг.

Обжаренные зерна проходят через колорсортер, который компьютерным зрением смотрит на цвет зерна, отбрасывая плохо прожаренные и пережаренные зерна. На выходе получается однородный стабильный состав смеси — одинаковый от партии к партии, от урожая к урожаю. В России всего две компании, способные поставлять смесь для автоматических кофемашин с постоянным качеством и в промышленных масштабах. Первая – это поставщик «Макдональдса», вторая – отечественная компания «РусХОЛТС».

Важным аспектом кофейного бизнеса является человеческий фактор. Хоть дополнительный персонал для работы автоматической кофезоны и не нужен, есть несколько нюансов, влияющих на работу кофезоны. Первый – своевременное обслуживание. Если кофемашину вовремя не промывать, она может встать на самоочистку на 40 минут, причём в самое неподходящее время: например, в разгар утренних продаж, приносящих половину суточной выручки. Таким образом дневные продажи будут «слиты». Или, например, можно вовремя не положить в диспенсер стаканчики: если их не будет, продажи кофе остановятся. Наконец, можно неделями не промывать молочные трубки, тогда они забьются, и машина будет недоливать молока. Это испортит вкус кофе, что критично: 80% потребителей выбирают молочные напитки, то есть, капучино, латте и т.п. Кончилась вода, заполнилась емкость для слива жидких отходов — если за всем этим не уследить, кофезона работать не будет. То есть, не будет приносить прибыль.

Второй важный аспект – воровство со стороны персонала, которое было настоящим бичом отрасли. В среднем ушлые сотрудники порядка 30% кофе продают «налево», то есть без чека и мимо кассы. На одних только АЗС совокупный ущерб от этого воровства составляет 3 млрд рублей в год по всей России. Если бы жулики просто воровали, это было бы ещё полбеды. Беда в том, что современные кофемашины имеют различные счетчики проданного кофе и ингредиентов, поэтому воры пытаются скрыть недостачу через изменение рецептов: кладут меньше кофе, льют меньше молока. В интернете можно найти мастер-пароли для всех типов кофемашин, позволяющие любому доморощенному хакеру влезть в инженерное меню и подкрутить настройки машины, а также сбросить счетчики. Разумеется, при изменении рецепта вкус кофе портится, что вредит имиджу всей розничной сети: клиент чувствует, что здесь наливают «пойло», а не кофе. Обманутый клиент злится не только на конкретную точку с жуликами, но и на всю сеть, причём своё мнение он непременно сообщает своим знакомым: «В этой сети не кофе, а бурда! Там кофе покупать не надо!». Это критично, так как суть бизнеса в том, чтобы человек брал кофе именно у вас, причём при каждом посещении, а не раз в год.

Обе проблемы: и обслуживания, и воровства, решает (причём, под ключ! Кардинально!) автоматизированная система управления кофейным бизнесом BMS Coffee Control, разработанная компанией «РусХОЛТС» Александра Кузьмина. Это целиком российский «продукт»: и центр разработки, и производство аппаратной части находятся в Петербурге. Решение состоит из нескольких модулей двухстороннего мониторинга и диспетчерского центра, в который стекаются все данные. Поэтому, например, если заканчивается молоко на какой-то из нескольких тысяч подконтрольных кофезон, то сначала администратору точки (а также владельцу!) приходит уведомление на смартфон. Если тот проигнорирует уведомление, оператор из диспетчерского центра позвонит администратору голосом: «У вас подходят к концу ингредиенты, налейте скорее молока!». Можно не беспокоиться, что кто-то что-то забудет.

Есть также автоматическое восстановление настроек — даже если подобрать пароль, при неавторизованном доступе поменять параметры и запрограммированную рецептуру кофемашины невозможно. Был случай: на одной из заправок разбили экран кофемашины, стоимость восстановления которого – 2500 евро. Сотрудник задним числом написал акт: мол, уборщица-гастарбайтерша, уволившаяся вчера, махнула шваброй и разбила экран. Службе безопасности это показалось странным, позвонили в «РусХОЛТС», а там в логах: попытка изменения настроек – автоматический откат. Вторая попытка – автоматический откат. Третья попытка – автоматический откат, отказ дисплейного модуля. Посмотрели камеры: оказалось, хитрец стоял и пытался подкрутить настройки, а потом в сердцах ударил кулаком по экрану. В итоге его уволили по статье, взыскав ущерб.

Интересная функция, доступная в подключенных к системе «РусХОЛТС» кофезонах – «сам себе бариста»: посетитель может прямо в мобильном приложении на смартфоне заранее настроить себе личную рецептуру кофейного напитка и тут же отправить его на кофемашину. Это уже работает, например, на АЗС «Газпром нефть». Развитие этой функции — «кофе от селебрити»: клиенты точки продаж кофе получают предложение попробовать кофе, сваренный по рецепту той или иной знаменитости. Латте от Бузовой, эспрессо от Шнура и так далее. Хороший маркетинговый ход для стимулирования дополнительных продаж.

Аналогов системы BMS от «РусХОЛТС» нет не только в России. Нет аналогов во всем мире. Что-то похожее имеется лишь у британской «Коста Кофе», которую в 2019 году купила «Кока-Кола», но там это решение используется лишь для внутренних нужд. Система от «РусХОЛТС» открыта и доступна к подключению всем желающим, поэтому широко используется в разных отраслях и разных странах – от Сербии до Эмиратов. Подобную чудо-кофе машину, зарабатывающую в автоматическом режиме по 200 тысяч рублей прибыли, может установить как владелец бизнес-центра или торгового центра, страдающий от убытков в связи с массовым оттоком арендаторов, так и владельцы любого бизнеса с хорошим человеческим трафиком: автомойки и СТО, магазины розничной торговли продуктами или оборудованием, банки, страховые компании, медицинские клиники, крупные салоны красоты, копицентры…

IT-решение «РусХОЛТС» признано на мировом уровне: вплоть до того, что эта компания единственная на планете имеет сразу две прямых дистрибуции кофейных суперавтоматов: WMF и Schaerer. Оба завода принадлежат промышленной группе SEB, и она всегда предлагает партнерам выбрать какой-то один из брендов. Для «РусХОЛТС» сделали исключение, потому что BMS Coffee Control используется обоими производителями кофемашин.

Результат внедрения айти-платформы Кузьмина следующий: нет ни простоев, ни воровства, а 55% технических проблем решаются удаленно, даже без выезда мастера. Последнее особенно выгодно — средняя стоимость выезда техников для ремонта кофемашины обходится в среднем в 4 тысячи рублей за каждый вызов. Тут, кстати, без системы мониторинга тоже возможны злоупотребления: порой линейный персонал вступал в сговор с мастерами, вызывая их без необходимости. Те выезжали лишь «на бумаге», а заработок потом делился между всеми участниками «схемы». Теперь и маршруты, и местоположение всех техников контролируются «Центром управления полётами» компании «РусХОЛТС». Состояние всех своих кофезон их владелец может видеть в мобильном приложении, там же назначаются и механики для ремонта, если ремонт всё же необходим.

Сейчас на базе BMS делают системы мониторинга для смежных отраслей. Например, айти-решение EasyWC контролирует состояние общественных туалетов: чисто ли там, есть ли мыло и бумага и т.п. Ведь туалет, хоть и не приносит выручки, но непосредственно влияет на имидж заведения, в котором находится – будь то торговый центр, заправка или спортклуб. Когда клиент сталкивается с дискомфортом в туалете, он автоматически переносит недовольство на всё заведение, и иногда принимает решение больше не приходить в разочаровавшее его место.

Кто такие «РусХОЛТС»? Александр Кузьмин – в прошлом военный инженер, который разрабатывал системы электронной защиты кораблей и подлодок от обнаружения противником. В девяностых судьба привела его в розничный бизнес: он создал по заказу американского бренда автохимии HOLTS компанию, занимающуюся поставками сопутствующих товаров на АЗС, с планом последующего выкупа американцами из Honeywell. Отсюда и название «РусХОЛТС». Компания изначально строилась «по-белому» и с бизнес-процессами по западным стандартам. Потом конъюнктура поменялась, и американцы передумали покупать бизнес, но оказалось, что пришедшим в Россию сетям АЗС мировых брендов (Neste, Shell и т.п.) был нужен именно такой поставщик, прозрачный и «чистый». «РусХОЛТС» продолжает развивать это направление бизнеса и сотрудничает с крупнейшими иностранными и отечественными сетями АЗС. Кофейное направление, выделенное ещё 10 лет назад, сейчас становится ключевым вектором развития.

Советую посмотреть интервью Кузьмина, он очень интересно рассказывает и про бизнес в целом, и про кофейный бизнес в частности. А тем, у кого есть свой бизнес, свободные 2-3 метра площади и хороший человеческий трафик — смотреть и читать просто обязательно. Сейчас самое время выжимать из имеющихся ресурсов всё до последней копейки. Кофе — это как раз тот товар, который будет востребован даже в условиях жесткого кризиса. Смотреть тут:

http://ffad.ru/blog/poslednyaya-legalnaya-durc-kofeynyy-biz-2405202230

Больше информации по готовым кофезонам — на сайте Team Vortex (входит в холдинг Александра Кузьмина RH Retail & HoReCa): http://teamvortex.ru/vortex-coffee

Также задавайте вопросы напрямую Александру Кузьмину вот на эту почту: [email protected] Проверено — отвечает всем.