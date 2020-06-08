Мишустин поручил доработать план восстановления экономики

08.06.2020, 10:30, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики.

«Минэкономразвития РФ – организуйте доработку с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, с учетом проводимых президентом РФ отраслевых совещаний, и доложите в правительство РФ. Срок – 19 июня 2020 года», – говорится в поручении премьера, с которым ознакомился ТАСС.

Подлинность документа подтвердили источники в правительстве.

Кроме того, Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения. «Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария», – говорится в документе.

Соисполнители поручения назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению международного пассажирского авиасообщения с 15 июля, предполагается, что начнутся полеты в первую очередь в страны ЕАЭС и СНГ.

Газета ВЗГЛЯД писала о трудностях при возобновлении авиасообщения.