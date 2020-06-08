Врач заявила о повышенном риске заноса инфекции извне в Москве

08.06.2020, 10:30, Новости дня

Риск заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах, сообщила главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.

«Москва – это особый город, здесь пересечение транспортных, миграционных потоков, люди больше общаются друг с другом, больше контактируют. Поэтому процент заноса инфекции извне гораздо выше, чем в других регионах, где таких пересечений нет», – отметила Каширина в интервью РИА «Новости».

По ее словам, необходимость вакцинации от коронавируса для детей будет определена только после пандемии в зависимости от развития ситуации.

«Применять вакцину, в том числе для вакцинации детей, мы сможем только после того, как будет доказана ее безопасность и эффективность. Применение вакцины будет регламентировано рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора», – сказала Каширина.

Также она добавила, что во время эпидемия коронавируса вакцинация детей в Москве не прекращалась. По ее словам, ситуация стабилизируется, поэтому плановая работа будет возобновляться с полной силой.

«Мы делали прививки всем желающим, но не настаивали, если родители были обеспокоены текущей эпидемиологической ситуацией и сознательно откладывали свой визит в поликлинику», – сказала она.

Кроме того, Каширина подчеркнула, что заболеваемость детей ротавирусной инфекцией в Москве снизилась на 15% после введения вакцинации, то есть «вакцина показала свою эффективность».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду, что вакцину удастся получить до второй волны распространения коронавируса.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».