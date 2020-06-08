 

Новая Зеландия сегодня отменит все ограничения, введенные из-за COVID-19

08.06.2020, 10:27, Новости дня

Новая Зеландия с полуночи 9 июня снимет все ограничения, которые ранее были введены из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщает New Zealand Herald, об этом объявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По ее словам, после перехода на первый – самый низкий – уровень карантина будут сняты ограничения на проведение похорон, работу заведений, оказывающих услуги по размещению, и общественного транспорта.

Ардерн высказала мнение, что “почти наверняка” в стране еще будут зарегистрированы случаи коронавируса, но “это не признак того, что мы потерпели неудачу”.

27 апреля власти Новой Зеландии объявили о преодолении эпидемии коронавируса. В течение недели перед этим в стране фиксировалось менее 10 новых случаев ежедневно. В связи с улучшением эпидемической ситуации с 28 апреля в Новой Зеландии карантин был ослаблен с максимального, четвертого, уровня до третьего.

По информации минздрава Новой Зеландии, сейчас в стране нет ни одного активного случая COVID-19: из 1504 подтвержденных и вероятных больных выздоровели 1482 человека, 22 скончались.

Издание отмечает, что Ардерн объявила о снятии карантина через два часа после того, как органы здравоохранения подтвердили, что в стране нет активных случаев коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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