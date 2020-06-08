В Бразилии прошли массовые протесты против Болсонару

08.06.2020, 10:27, Новости дня

7 июня в нескольких бразильских городах вспыхнули антиправительственные акции протеста. По мнению демонстрантов, президент страны Жаир Болсонару не в состоянии справиться с эпидемией коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Демонстранты с плакатами в защиту демократии и против расизма собрались в крупнейших городах Бразилии, несмотря на медицинские рекомендации социального дистанцирования. Параллельно проходили акции в поддержку Болсонару, однако они были малочисленные, пишет агентство.

Власти столкнулись с недовольством населения страны после того, как перестали публиковать статистику о заболеваемости COVID-19. В ответ на такие действия центральной власти министры здравоохранения всех бразильских штатов начали собирать и публиковать свои собственные цифры.

Демонстрации в Бразилии были в основном мирными, однако небольшая группа в одном из городов все же столкнулась с полицией, отмечает Bloomberg.

Эта акция стала первой в Бразилии демонстрацией против Болсонару за все время пандемии коронавируса, отмечает “Немецкая волна”.

В столице государства, городе Бразилиа, сотни людей вышли на улицы с плакатами, на которых было написано “Против расизма и фашизма” и “Терроризм – это политика правительства по уничтожению”, пишет издание.

6 июня Болсонару заявил, что поддерживает решение правительства частично скрыть данные по числу заражений коронавирусом в стране. “Сводные данные не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна”, – подчеркнул Болсонару. По его словам, министерство здравоохранения Бразилии разрабатывает другие меры для улучшения уведомления о новых случаях и подтверждения диагнозов.

Страна находится на втором месте в мире по распространению заболевания.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 7 009 065 человек. Жертвами COVID-19 стали 402 730 человек, выздоровел 3 140 721. В Бразилии заболело 691 758 человек, 36 455 умерших и 283 952 излечившихся, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.