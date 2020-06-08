Метеорологическая весна в Киеве длилась 116 дней

08.06.2020, 10:26, Новости дня

С 5 июня в Киеве наступило метеорологическое лето, сообщила 7 июня Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

“Среднесуточная температура воздуха 4 июня составила +13,6 °С, а значит, это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля – в общей сложности 116 дней. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права”, – говорится в сообщении.

В обсерватории добавили, что метеорологическое лето началось на три недели позже климатического срока. За 140 лет метеонаблюдений наступление лета фиксировалось позже только в 1990-м и 2001 годах.

В марте обсерватория имени Срезневского сообщала, что в 2020 году впервые за 140 лет в Киеве не наступила метеорологическая зима.