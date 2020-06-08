Ребенка жестоко избили на детской площадке в Петербурге
08.06.2020, 10:16, Новости дня
Неизвестные избили десятилетнего мальчика на детской площадке в Выборгском районе Петербурга, полиция ищет злоумышленников.
«7 июня поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21.00 на детской площадке в поселке Парголово в Выборгском районе ее десятилетнего сына избили неизвестные, предположительно, несовершеннолетние», – передает РИА «Новости» сообщение регионального главка МВД.
По данным пресс-службы, ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Личности нападавших устанавливаются.
По данным местных СМИ, в руках у напавших на мальчика подростков якобы были палки.
Напомним, в ноябре калужанка побила одноклассника дочери на детской площадке.
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