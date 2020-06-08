Задержанный при штурме в Москве стрелок скончался

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08.06.2020, 10:16, Новости дня

Мужчина, открывший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненный при задержании, скончался, сообщила представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь», – цитирует РИА «Новости» Иванову.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший мужчина является бывшим замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрием Павловым.

Напомним, стрельба произошла на улице Строителей. Мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома, ранив двух прохожих. 

В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение. Установлена личность задержанного. Это Дмитрий Павлов 1969 года рождения. Врачи проводили мужчине операцию. Свидетели рассказали подробности ночной стрельбы в Москве. 



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