 

ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

08.06.2020, 10:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Архангельской области было принято решение перепрофилировать городскую клиническую больницу №2 в Северодвинске, в Забайкальском крае развернуто 600 дополнительных коек; в Чите в районе поселка Каштак размещен полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа, вместимость – 100 человек, в Мурманской области развернут первый в РФ уникальный полевой инфекционный госпиталь на 700 коек. 

В Ростовской области вахтовиков в обсерваторе г. Шахты обследуют на наличие антител. В Забайкальском крае продлены ограничительные меры до 14 июня. В Республике Карелия отмена КПП на въезде в Республику. В Костромской области действует ограничение работы на рынках. В Тамбовской области общежитие №2 Тамбовского технического университета закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса.

В Брянской области возобновилось транспортное сообщение между областным центром и районами области, которые не связаны между собой железнодорожной сетью. Ограничение снято с 11 муниципалитетов.

В Еврейской автономной области запрещено посещение пляжей. 

В Оренбургской области все работники розничных рынков и оптово-розничных предприятий торговли должны в двухнедельный срок пройти тестирование на коронавирус. В Санкт-Петербурге идет подготовка к перезапуску туристической отрасли. 

В Республике Дагестан врачи строящегося в Дербенте многофункционального медцентра смогут пройти стажировку в Военно-медицинской академии. В Брянской области телерадиокомпания «Брянская Губерния» объявила о старте акции «#Спасибоврачам». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Глава Минфина: налоговые льготы на Дону не отменят

30.05 / За сутки коронавирус в мире выявили у 120 тыс. человек

21.05 / “Шансы есть”. Сергей Сироткин может стать пилотом Renault

17.04 / Вирусологи оценили данные о температуре гибели коронавируса

31.03 / Минфин выделит деньги не имеющим возможности вернуться домой россиянам

10.04 / Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили переговоры в рамках ОПЕК+

19.04 / В Британии за сутки от коронавируса умерли 596 человек. Это минимум за две недели

14.05 / Первый пуск новой европейской ракеты Ariane 6 перенесли из-за нехватки средств

31.03 / Скворцова раскрыла свойства российского препарата от коронавируса

01.04 / Вопрос дня: Почему смертельные вирусы возникают из-за летучих мышей?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска