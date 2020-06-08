Волна вандализма в отношении вышек 5G докатилась до Польши

08.06.2020, 10:08, Новости дня

Волна вандализма в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G докатилась до Польши, сообщила замминистра информатизации страны Ванда Бук.

«В течение нескольких недель мы наблюдаем усиление «антисотовых» движений, которые разрушают телекоммуникационную инфраструктуру. Два случая поджога мачт вышек сотовой связи, которые были описаны в СМИ, к сожалению, не единственные», – передает РИА «Новости» слова Бук.

Замминистра уточнила, что первый подобный случай произошел в прошлом году. «Он был даже в каком-то смысле забавным. Группа людей, которая уничтожала мачту, одновременно вела трансляцию о своей акции в прямом эфире, для чего была необходима та самая уничтожаемая ими мачта», – рассказала она.

Бук отметила, что количество мачт не позволяет охранять каждую из них. «Мачт сотовой связи в Польше несколько тысяч, поэтому нельзя у каждой поставить охрану», – сказала она.

«Мы также одновременно осознаем, что действия движения противников 5G и распространение дезинформации о вреде 5G не берутся из ниоткуда, что это целенаправленные действия, и эти группы получают финансирование», – добавила Бук.

По ее словам, министерство информатизации делает все возможное, чтобы предотвратить вандализм со стороны противников 5G и мобильной связи, а также успокоить эмоции в обществе и развеять опасения по поводу этой технологии.

«Мы активно противодействуем атакам противников мобильной связи и 5G на телекоммуникационные мачты: мы отвечаем не только образовательными акциями, но и действиями правоохранительных органов», – сказала замминистра.

«Это непростая задача», – рассказала Бук, отметив, что противники мобильных технологий «очень легко генерируют страх особенно в контексте эпидемии коронавируса». «Очень трудно потушить эмоции лекцией по физике, тем более что общество мало что знает на эту тему», – добавила она.

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