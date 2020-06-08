Рыбинск. Криминальная хроника с 1 по 7 июня

08.06.2020, 10:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Веретье и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств со счета.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий местный житель 1958 г.р., который воспользовавшись найденной им банковской картой, оборудованной чипом бесконтактного способа оплаты, осуществил покупки в различных магазинах. Злоумышленник похитил у заявительницы около 4,5 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 159.3 УК РФ предусмотрено наказание – штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Кража денег с банковской карты через «мобильный банк»

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что с его банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – житель г. Рыбинска 1997 г.р. Дав признательные показания, мужчина пояснил, что вместе с заявителем находились в гостях. В тот момент, когда заявитель оставил без присмотра свой мобильный телефон, он зашел в приложение «мобильный банк» и перевел денежные средства в сумме 4000 рублей на другую банковскую карту, впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Полиция напоминает о необходимости соблюдать простые правила обращения с банковской картой, чтобы обезопасить свои денежные сбережения от преступных посягательств.

Следует исключить доступ посторонних лиц к вашей банковской карте – не оставляйте ее без присмотра. Никогда не афишируйте данные карты (номер, срок действия, фамилию и имя владельца, CVV2-код) и храните PIN-код отдельно от карты.

Если вы утратили карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали её реквизиты, позвоните в банк по телефону, указанному на обороте карты, заблокируйте её и обращайтесь в полицию по телефону 02 или с сотового 102. Будьте осторожны!

Кража сотового телефона из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Переборы и сообщила о том, что из ее квартиры при неизвестных обстоятельствах пропал сотовый телефон.

Установлены обстоятельства совершения преступления, к заявительнице в гости пришла знакомая, после совместного времяпрепровождения заявительница обнаружила пропажу сотового телефона.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая, не работающая местная жительница 1994 г.р. Подозреваемой даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Волжский и сообщила о том, что обнаружила пропажу денежных средств со счета.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий местный житель 1982 г.р., который воспользовавшись найденной им не далеко от отделения банка банковской картой, оплатил покупки в одном из интернет магазинов. Злоумышленник похитил у заявительницы около 3 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи из квартиры

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница и сообщила о том, что у него из квартиры пропали стройматериалы и бытовая техника. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – ранее судимый, не работающий житель микрорайона Северный 1991 г.р., который пояснил, что находился в гостях у своей знакомой. После совместного распития спиртных напитков, заметил имущество в общем коридоре коммунальной квартиры, вызвал машину и погрузил похищенное, которое впоследствии продал, денежные средства потратил.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым даны признательные показания.

Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г.Рыбинска и сообщил о том, что у него из квартиры пропал ноутбук. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – ранее судимый, не работающий житель микрорайона Мариевка 1992 г.р., который пояснил, что находился в гостях у знакомого, после совместного распития спиртных напитков, похитил ноутбук. Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Кражи из дачных домов

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о попытке кражи из дачного дома в одном из садоводческих товариществ г. Рыбинска. Заявитель пояснил, что неизвестный проник в дом и пытался похитить денежные средства в сумме 2000 рублей, однако, был застигнут хозяевами и закрыт в доме до приезда сотрудников полиции.

Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого – не работающий, ранее судимый мужчина 1986 г.р. – житель микрорайона Северный. В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена его причастность к совершению еще 5 аналогичных преступлений в этом же садоводческом товариществе. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Дав признательные показания, подозреваемый пояснил, что воспользовавшись тем, что пенсионеры оставляли открытыми дачные дома без присмотра, заходил, забирал сотовые телефоны, деньги и скрывался.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято. Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Чтобы предотвратить совершение подобных краж необходимо принять все меры к укреплению входных дверей и окон, по возможности оборудовав их железными решетками. Не оставляйте ценные вещи в дачных домах без присмотра.

В случае обнаружения кражи из дома, дачи или с дачного участка, немедленно обращайтесь в полицию по телефону «02», при этом приняв все необходимые меры к недопущению уничтожения возможных следов преступления.