Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал новости о разводе с Полиной Гагариной

08.06.2020, 10:00, Разное

В этом году Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков должны отметить шестую годовщину свадьбы. Впрочем, если верить желтым СМИ, до “чугунной” годовщины дело не дойдет: пара развелась то ли зимой, то ли в начале весны. Супруги долго не реагировали на слухи, но на днях Дмитрий все же прервал молчание, ответил на комментарий одной из своих подписчиц в Instagram.

Да не разводились мы! Йо-майо,

– написал фотограф под одним из своих снимков. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Дмитрий Исхаков, Мия, Андрей и Полина Гагарина

Певица и фотограф познакомились в 2010 году: тогда Исхаков сделал для Гагариной серию фотографий, которая очень ей понравилась. И когда спустя три года артистке понадобились кадры для афиши концертного тура, она обратилась именно к нему. Вскоре у них состоялось первое свидание.

Уже через полгода в Париже, на “мосту влюбленных”, Дмитрий сделал Полине предложение, а спустя год со дня первого свидания, 9 сентября 2014-го, они расписались.

Раньше у меня никогда не возникало желания жениться. Но я чувствовал, что если встречу человека и полюблю, то сделаю это. Теперь я в браке с самой прекрасной женщиной на свете!

– рассказывал Дмитрий в интервью HELLO!.

Через три года после свадьбы у супругов родилась дочь Мия. У Полины также есть 12-летний сын Андрей от первого брака с Петром Кисловым.