Toyota запустила продажи гибридного кроссовера RAV4

08.06.2020, 9:55, Новости дня

Японская компания Toyota сообщила о старте продаж нового гибридного кроссовера Toyota RAV4.

Уже с сегодняшнего дня автомобиль поступает в свободную продажу на рынок. Напомним, первое появление паркетника состоялось в 1994 году и с тех пор автомобиль сохраняет высокий спрос на рынке, тогда как текущая версия является уже пятой с момента выпуска первой генерации. Интерес у покупателей выражается в дизайне, габаритах, низком расходе топлива и ходовых качествах.

Что касается гибридной новинки, то в ее названии появилась приставка THS II. Кроме того, разработчики анонсировали, что запас хода на электротяге достигает 95 километров, а мощность установки равна 306 л.с. При таких параметрах разгон до 100 км в час составляет 6 секунд.