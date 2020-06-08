Скандалы: Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям

08.06.2020, 9:54, Разное

Главбуха «Трансаэро» Андрея Ковалева обвинили в содействии в похищении гендиректору Бурдину более 566 млн руб. перед банкротством авиакомпании

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела о хищении 566 млн руб. при банкротстве ОАО «Авиационная компания «Трансаэро»», возбужденного по заявлению одного из акционеров компании, главы Межгосударственного авиакомитета Татьяны Анодиной. К тому времени предполагаемый организатор хищений экс-гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин успел сбежать за границу. К основным акционерам компании Ольге и Александру Плешаковым у следствия изначально не было претензий, поэтому отвечать за все, видимо, придется только главному бухгалтеру «Трансаэро» Андрею Ковалеву. По версии следствия, он помогал своему начальнику осуществить задуманное.

Как следует из обвинительного заключения, в конце декабря 2015 года авиакомпания попала под так называемое наблюдение контролирующих органов в результате начатой по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области процедуры банкротства. В это же время гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин, по версии следствия, сформировал преступную группу для расхищения «имущества и средств компании», в которую вовлек главбуха Андрея Ковалева. Последний, как полагает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР, которое вело это дело, обещал организатору предоставлять информацию об активах компании и обеспечить бухгалтерское сопровождение запланированных гендиректором сомнительных сделок.

Буквально через неделю после начала наблюдения господин Бурдин, по версии следствия, заключил договоры с аффилированным с ним гендиректором ООО «Олимпия» на хранение приготовленных к продаже 113 автомобилей «Трансаэро».

«Олимпия» предоставила под них две открытые парковки в Москве, получив за это 24 млн руб. Стоимость услуги была явно завышена, поэтому треть от суммы договора, по версии следствия, была направлена получателем на счета подконтрольных господину Бурдину фирм-однодневок для последующего «распоряжения и обналичивания».

Четырьмя месяцами позже глава «Трансаэро», по версии следствия, заключил с ООО «Севэн Р» договор хранения имущества авиакомпании на складах в поселке Московский (ныне ТиНАО). Услуга обошлась в 414 млн руб., хотя, по версии следствия, «хозяйственной потребности в задействовании таких складских мощностей» не было, поскольку все имущество компании на тот момент стоило дешевле, чем его хранение. Эти деньги, как полагает СКР, были переведены затем на счета фирм-однодневок, подконтрольных лично руководителям двух заключивших сомнительный договор хранения компаний.

Осенью 2016 года господин Бурдин продал все оставленные на хранение автомобили за 47 млн руб. ООО «Лидерторг», в два раза, по версии следствия, занизив их реальную стоимость. Да и полученные деньги, как следует из обвинения, по указанию главбуха Ковалева оформили под отчет гендиректору Бурдину, после чего тот их похитил. Весной 2017 года глава «Трансаэро» при содействии главбуха перечислил 46 млн руб. в АО «Проектная индустрия» за некие консультации, а перед самым увольнением осенью того же года, как говорится в материалах дела, выписал премии себе и ближайшим сподвижникам на общую сумму 35 млн руб.

Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.

В СКР полагают, что именно из-за этого более 6 тыс. сотрудников «Трансаэро» остались без выплачиваемых при сокращении выходных пособий и среднемесячных заработков на период трудоустройства. Расхитителем средств следствие сочло господина Бурдина, а его предполагаемому сообщнику Андрею Ковалеву предъявили окончательное обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Кроме того, господин Ковалев, как следует из обвинительного заключения, помогал своему начальнику скрыть получаемые компанией уже в период банкротства доходы от уплаты налогов и за это был обвинен по соответствующим ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. По материалам дела, во время процедуры банкротства «Трансаэро» задолжало 95,7 млн руб. Межрегиональной инспекции ФНС №6. Инспекция потребовала приостановить операции по счету «Трансаэро» в банке «Открытие», а поступившие на него платежи списывать в счет недоимки. Господин Бурдин в ответ перенаправил поступающие платежи за реализуемые «Трансаэро» авиационные запчасти и оборудование на счета компании в других банках, после чего их израсходовал. Всего от налоговиков, по мнению СКР, было скрыто около 20 млн руб.

По словам адвоката господина Ковалева Василия Пятых, все упомянутые в деле сомнительные договоры заключались лично гендиректором Бурдиным, а совершенные по ним платежи готовились, проверялись, утверждались и отправлялись финансовым департаментом «Трансаэро». Бухгалтерия же компании, как утверждает защитник, занималась только бухучетом и вообще не контактировала с контрагентами. «У главного бухгалтера «Трансаэро» даже не было права первой подписи и доступа к системам «банк—клиент»,— пояснил защитник Пятых.— Все это следствие могло бы выяснить, изучив внутренние правила авиакомпании, приказы ее руководства и должностные инструкции сотрудников».

Как рассказал адвокат Пятых, его клиент, будучи сначала свидетелем, а затем обвиняемым по делу, оказал деятельную помощь следствию — ведь именно главбух Ковалев помог СКР найти и подобрать необходимые следствию отчетные документы компании, которые составляют сегодня основу уголовного дела из 26 томов.

Наконец, благодаря господину Ковалеву, как утверждает его защитник, администрации «Трансаэро» удалось погасить огромные долги перед подчиненными. Уже в период банкротства главбух добился возврата уплаченного ранее авиакомпанией НДС в размере около 4 млрд руб., и только за счет этих средств 10 тыс. бывших сотрудников авиакомпании получили компенсации.

Напомним, уголовное преследование руководителей «Трансаэро» началось весной 2017 года с дела о невыплате их сотрудникам зарплаты (ч. 2 ст. 145.1). Весной 2018 года ГСУ СКР по Москве возбудило еще одно уголовное дело — о растрате и превышении полномочий «неустановленными» руководителями «Трансаэро» (ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). Среди его инициаторов, обратившихся в СКР с соответствующими заявлениями, была и один из акционеров авиакомпании, руководитель МАК Татьяна Анодина. Тогда следствие пришло к выводу, что уже после начала процедуры банкротства компании неустановленные лица из числа ее руководителей нанесли ее кредиторам и акционерам ущерб в размере 1 млрд 339 млн руб.: они вывезли за границу и реализовали там имущество «Трансаэро», совершили целый ряд заведомо невыгодных для компании сделок, уничтожили ее документацию, чтобы скрыть следы своих хищений. Затем оба дела были объединены в производстве ММСУТ СКР. За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев. Господин Бурдин, уехавший в Испанию, находится в международном розыске. Дело господина Котова, обвиненного только в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), с декабря 2019 года рассматривает Савеловский райсуд Москвы. В свою очередь, Андрей Ковалев сейчас завершает ознакомление с материалами следствия. Претензий к бывшим главным акционерам авиакомпании Ольге и Александру Плешаковым у следствия нет. Но ВТБ, основной кредитор «Трансаэро», пытается привлечь их вместе с госпожой Анодиной к субсидиарной ответственности на сумму около 249 млрд руб. в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

История авиакомпании «Трансаэро»

Досье

Зарегистрирована 30 сентября 1990 года. 5 ноября 1991 года выполнила первый полет под собственным кодом по маршруту Москва—Тель-Авив. В 2006 году перерегистрирована в Санкт-Петербурге. Выполняла полеты из аэропортов Домодедово, Внуково и Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и других крупных городов РФ. Маршрутная сеть охватывала свыше 200 направлений, около 80% перевозок приходилось на международные рейсы. Парк авиакомпании состоял из 109 авиалайнеров — Boeing 777, Boeing 747, Boeing 767, Boeing 737, Airbus A321, Ту-214, Ту-204. Основными владельцами были Ольга и Александр Плешаковы.

В 2014 году «Трансаэро» перевезла 13,2 млн пассажиров, за девять месяцев 2015 года — 10,8 млн. По итогам 2014 года она являлась второй авиакомпанией в России. Ее доля в пассажирообороте на международных линиях составляла 23%, на внутренних — 19%. 26 октября 2015 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро» по итогам внеплановой проверки финансово-экономического состояния компании. Поводами для поверки были ухудшение безопасности полетов, финансовых показателей, задолженность перед кредиторами. 13 сентября 2017 года авиаперевозчик был признан банкротом.

Сергей Машкин